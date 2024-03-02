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Очередной комплекс весогабаритного контроля установят в Алтайском крае

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Очередной комплекс весогабаритного контроля установят в Алтайском крае

В Локтевском районе установят комплекс весогабаритного контроля за 33 млн рублей. Он появится на краевой трассе А-322 – Горняк – Староалейское. Три месяца «весовую» будут тестировать, а затем сдадут в эксплуатацию.

Устройство автоматически определяет «перегруз», определяет лихачей на «встречке» и нарушителей скорости, а также водителей, которые повредили разметку. Фиксация происходит круглосуточно. В планах краевых властей сделать ремонт участка дороги у весовой. Дорожники будут фрезеровать старый асфальт, укрепят двойным слоем дорожную одежду, обновят обочины, разметят трассу, установят новые знаки. Отремонтируют участок длиной 2 километра.

В 2023 году власти Алтайского края в рамках нацпроекта установили аналогичные пункты весогабаритного контроля в Первомайском и Благовещенском районах. Всего их в регионе 15.

Почти на всех популярных трассах с большой проходимостью, интенсивным движением грузовиков и фур установлены такие пункты контроля, уточняет министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

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Взято отсюда.

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