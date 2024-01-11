Гроза в январе – явление для Алтайского края уникальное. Впрочем, и таких температурных качелей – с перепадом в 30 градусов за сутки – прежде не наблюдалось

Многие жители Алтайского края этой ночью не могли уснуть из-за непогоды. Это уже третий шторм с начала года. Три метеостанции зафиксировали молнии минувшей ночью в нескольких районах края.

Так, в Табунском районе пурга заносила деревни и чудом не унесла крыши, писали в соцсетях люди. Порывы ветра достигали 33 м/с.

Кроме того, на ночь перекрывали два участка краевых дорог в южных районах. Но без происшествий не обошлось.

Так, в Рубцовском районе ветер стащил фуру в кювет. В Усть-Пристанском не справился с управлением водитель легкового авто. Откопаться сам мужчина не смог и вызвал спасателей.

В Ельцовском районе в кювете оказался рейсовый автобус. В этот момент в нем было 22 пассажира. В Целинном районе с дороги съехал автобус с 13 пассажирами. Никто в происшествиях с автобусами не пострадал. А в Первомайском районе этим утром проснулись без электричества несколько улиц в разных населенных пунктах.

“Персонал филиала “Россети Сибирь – “Алтайэнерго” сейчас ведет аварийно-восстановительные работы на линиях электропередач напряжением 0,4 киловольт. Это уже точечные заявки в некоторых территориях края. В пригороде Барнаула работы ведутся в поселках Научный городок, Казенная Заимка, Плодопитомник. В Павловском районе персонал работает в селах Киприно и Омудское”, – говорит пресс-секретарь филиала ПАО “Россети Сибирь” -“Алтайэнерго” Елена Глушкова.

Наибольшей силы ветер сегодня достигал в пригороде Барнаула, западных, восточных и южных районах края. Все это сопровождалось большим перепадом температур: от -30 до +8 градусов ночью.

Такое аномальное значение для 11 января зафиксировали в Поспелихе. А к утру вновь похолодало до -15. И это не единственная аномалия.

“Сегодняшней ночью были зафиксированы грозы метеостанциями тремя – Волчиха, Благовещенка и Мамонтово. Связаны такие грозы с неустойчивым состоянием атмосферы при резкой смене погоды. Из-за каких-то глобальных явлений происходят изменения в сезонных погодных условиях. В этом году у нас была необычайно длинная осень. Возможно, что и зимние грозы мы будем наблюдать чаще”, – отметила дежурный синоптик Наталия Кобякова.

В краевой столице сейчас восстанавливают работу светофоров на нескольких участках и устраняют повреждение киосков на площади Сахарова.

Глава Барнаула поручил специалистам обеспечить безопасность на дорогах и тротуарах.

Взято отсюда