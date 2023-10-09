Деньги Фото: visualhunt.com

Несмотря на то, что УК “Север” уже фактически не существует, ее наследство неожиданно поставило множество людей и несколько организацией в непростую ситуацию

В Рубцовске готовиться разгореться масштабный коммунальный спор, способный затронуть более 50 домов. Старшие этих домов, некогда работавшие на одну из городских УК, могут столкнуться с серьезными финансовыми претензиями, общая сумма которых превышает несколько миллионов рублей. При этом сама управляющая компания давно прекратила работу.

От банкротства до судов

Источник

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