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Очередную партию груза отправят из Барнаула в зону СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бойцам передадут теплую зимнюю одежду, костюмы-невидимки, продукты питания и прочие необходимые вещи

Фото: barnaul.org

24 октября в Барнауле подготовили партию груза для отправки в зону СВО, сообщили в мэрии.

В частности, бойцам отправят зимние теплые вещи, окопные свечи, аптечки, генераторы, печи, газовые баллоны, средства личной гигиены, мед, шоколад, 25 костюмов-невидимок.

Остальная часть груза пойдет в Славяносербский район ЛНР. Подшефная Алтайскому краю библиотека получит взрослую и детскую литературу и академические игрушки.

Всего за неделю было собрано около 25 тонн груза. Его сформировали представители Общественной палаты, Совета женщин, предприниматели и местные жители.

Ранее бригада энергетиков из Алтайского края прибыла в Славяносербский район ЛНР, где они будут работать до конца года и ремонтировать подстанции и ЛЭП.

Горняк22

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