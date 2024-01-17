Черный столб дыма затмил небо

17 января 2024, 16:1089Написать комментарий

17 января в Ростовской области загорелся полиэфирный завод. О пожаре на предприятии сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области в 11:30 по местному времени. Загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

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По словам депутата Госдумы от Ростовской области Екатерины Стенякиной, пострадали два человека, они госпитализированы. Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали звуки взрывов.

Пожар прокомментировал глава региона Василий Голубев. Губернатор опроверг предположение об атаке завода дронами.

— Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работала, — заявил Василий Голубев. — Проводятся работы по локализации возгорания. На месте работают службы МЧС.

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Завод учредили в 2019 году, но начал работать он только в июне 2023 года. Это первое предприятие в России, на котором производят полиэфирное штапельное волокно — материал используют для набивки мебели, пледов, курток и теплых пальто. Сообщалось, что завод в Ростовской области закроет 60% потребности России от волокна и снизит зависимость от импорта.

За всем, что происходит на месте инцидента прямо сейчас, следят наши коллеги с портала 161.RU в онлайн-трансляции.

Взято Источник

17.01.2024