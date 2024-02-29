Очевидцы рассказали о конфликте на борту самолета с участием экс-депутата АКЗС

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Оказалось, что это не первый конфликт, в котором участвует бывший парламентарий Алтайского краевого Законодательного Собрания

Очевидец, который летел на одном самолете с экс-депутатом АКЗС Артаком Махсудяном, рассказал, что мужчина, действительно, был весьма габаритным и во время конфликта вел себя агрессивно, сообщает “КП на Алтае” .

“Когда зашел в салон и увидел этого человека, первой мыслью было: только бы он не со мной рядом сидел – такой уж он огромный казался. Потом, когда тучный мужчина сел в другом месте, я не позавидовал его соседям. Один аж в иллюминатор вжался. Вскоре начался в их крыле конфликт. Стюардессы что-то ему говорили, этот крупный мэн шумел и бурчал в ответ. Все это нервировало, рядом дети еще какие-то кричали, этот товарищ громко фыркал и вел себя агрессивно“, – вспоминает очевидец.

По словам свидетеля конфликта, через некоторое время в салон вошли два полицейских и “недовольный мужчина” ушел в сторону кабины пилотов. После этого он уже более спокойный забрал свои вещи и вышел с правоохранителями.

Как отмечают СМИ, были и другие конфликты, связанные с Махсудяном. Так, ранее его чуть не привлекли за побои женщине во время одной из встреч на избирательном участке. Пострадавшую даже увезли на скорой, однако история закончилась примирением.

Однако его бывший коллега, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологи Сергей Серов отметил, что Махсудян “отличался дисциплиной, излучал добродушие”.

Один из барнаульских пилотов пояснил изданию, что пассажир перед покупкой авиабилетов должен ознакомиться с правилами, согласно которым у аварийного выхода не должны сидеть дети, беременные, а также те, кто может помешать эвакуации в случае аварийной ситуации. Также в ситуации, по его мнению, есть “косяк” сотрудников авиакомпании, которые не оценили габариты пассажира и продали ему билет.

Ранее “Толк” писал, что авиакомпания “Победа” отказала в обслуживании пассажиру рейса Барнаул – Москва. Им оказался бывший депутат АКЗС от КПРФ Артак Махсудян. Мужчину сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники.

Причиной конфликта стало то, что полный пассажир не смог пристегнуться и не захотел пересесть на другое место. Проводники пояснили пассажиру, что поскольку он находится на месте у аварийного выхода, то не сможет воспользоваться удлинителем для ремня.

Взято отсюда.

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