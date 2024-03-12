На кадрах двигатель самолета объят пламенем
12 марта 2024, 18:51135Написать комментарий
12 марта над Ивановской областью загорелся военно-транспортный самолет Ил-76. У воздушного судна загорелся двигатель — видео с пылающим правым крылом начали снимать местные жители.
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Видео: Раньше всех. Ну почти. / T.me
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Видео: BRIEF / T.me
По информации Минобороны, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. В ведомстве отметили, что пожар произошел еще при взлете самолета.
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Видео: 112 / T.me
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Видео: РИА Новости / T.me
Самолет рухнул в лесопарке, неподалеку от кладбища. На место прилетели оперативные службы, вокруг места ЧП кружат вертолеты.
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Видео: Mash / T.me
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Видео: BAZA / T.me
К месту крушения направляется комиссия главкома ВКС РФ для выяснения причин катастрофы.
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13.03.2024