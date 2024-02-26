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Очевидцы сообщили о трех погибших в массовом ДТП на алтайской трассе

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В семи километрах от Змеиногорска произошла авария с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, три человека скончались

26 февраля на трассе К-09 между Змеиногорском и селом Староалейским произошло массовое ДТП с тремя автомобилями, сообщили очевидцы в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

По словам одного из свидетелей, два человека скончались на месте, третий пострадавший умер в автомобиле скорой помощи.

МЧС, полиция и скорая работают на месте.

Ранее в Барнауле на Змеиногорском тракте иномарка перевернулась на бок.

Взято отсюда

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