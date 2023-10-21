Знак ДТП Фото: pixabay.com

Со слов свидетельницы, после того, как машина сбила ребенка, водитель не вышла, а стала кричать на мальчика и потом покинула место ДТП

В Барнауле на пересечении улиц Балтийской и Ускова автомобиль сбил мальчика, сообщил Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

Об аварии рассказала одна из свидетельниц. По ее словам, за рулем машины была девушка. Авто наехало на ребенка 10-12 лет, когда он переезжал по пешеходному переходу на велосипеде на зеленый свет.

После столкновения девушка остановилась, открыла дверь и якобы накричала на мальчика, чтобы он скорее вытаскивал велосипед из-под авто.

“И когда ребенок в шоковом состоянии это сделал, просто закрыла дверь и нажала на газ”, – описывает очевидица.

Вместе с другими прохожими она подбежала к ребенку. По словам девушки, мальчик отделался ссадинами.

Ранее в Алтайском крае произошло ДТП недалеко от села Бураново. На месте аварии погиб водитель.

Источник

горняк

горняк локтевский