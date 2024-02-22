По предварительным данным, свидетель пожара спас из дома троих детей. Огонь уже ликвидировали. Обстоятельства случившегося выясняются

22 февраля в Новоалтайске произошел пожар на улице 6-й Береговой, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Загорелся двухэтажный частный жилой дом. Огонь локализовали на площади около 100 кв.м силами 19 человек личного состава МЧС и при помощи пяти пожарных автоцистерн.

По информации поступившей диспетчеру пожарной части до прибытия пожарных подразделений очевидец спас из дома троих детей. Пострадавших нет.

Ранее в барнаульском поселке Власиха вспыхнул гараж со стоящим внутри автомобилем.

Взято отсюда