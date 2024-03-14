По поручению главы города Вячеслава Франка в районах города продолжаются работы по очистке придомовых территорий, кровель многоквартирных жилых домов.

Чтобы не допустить схода льда и снега с крыш домов, ряд управляющих организаций Железнодорожного района очистили крыши многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Брестская 11, пр-кт. Ленина, 63 и 79; ул. Деповская, 10. Сегодня, 14 марта, работы продолжаются.

С 8 по 12 марта в Центральном районе очищено 30 дворов и 17 кровель. 13 марта проведена очистка дворовых территорий по улицам Белинского, Мусорского, Чайковского, Пролетарская, Змеиногорский тракт, Приречная.

Продолжается очистка межквартальных проездов. За 13 марта очищены внутриквартальные и межквартальные проезды от пр. Социалистического, д. 61 до пр. Красноармейского, д.54, от ул. Геблера вдоль дома по пр. Социалистическому, д. 69, от пер. Геблера до пр. Красноармейский, д. 64, от пер. Геблера вдоль дома по ул. Партизанская, д. 82 и дома пр. Социалистический, д 59, от ул. Партизанской, д. 126 до ул. Папанинцев, д. 121а направо до пр. Красноармейский, д. 61, Змеиногорский тракт, д. 104м/5 разворотная площадка, от Змеиногорский тракт, д. 104м/5 до Змеиногорский тракт, д. 104п, от Змеиногорский тракт, д. 104п до Змеиногорский тракт, д. 104п/11, от Змеиногорский тракт, д. 82 до Змеиногорский тракт, д. 86.

Кроме этого, очищен сквер по ул.Приречной.

В настоящее время от снега очищают №17 Микрорайон.

13 марта в Ленинском районе с использованием специализированной техники, привлеченной администрацией района, выполнена очистка от снежных навесов и наледи кровель и козырьков многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, по ул.Советской Армии, 150, 152, 156.

Управляющими организациями проведена очистка дворовых территорий по ул. Георгия Исакова, 264,234, 256, ул. Солнечная Поляна, 29, ул. Юрина, 269, 192, 279, ул. Островского, 52.

Также администрацией Ленинского района организованы работы по очистке и вывозу снега с внутриквартальных проездов, ведущих к социально-значимым объектам: школа №75, детский сад №157, школа №126, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №3, гимназия №85, Барнаульскому кадетскому корпусу, детский сад №163, городская поликлиника №11, гимназия №131, детский сад №160.

Работы по очистке кровель продолжаются в Октябрьском районе Барнаула. Сегодня очищают крыши многоквартирных домов по проспекту Ленина 167 и 169. Ранее работы были проведены на ул. 40 лет Октября, 21, ул. Беляева 15, ул. Глушкова, 16.

Управляющие организации Индустриального района продолжают уборку дворовых территорий от снега и наледи, проводят очистку кровель многоквартирных домов.

На текущей неделе управляющими организациями были проведены работы по очистке придомовых территорий: ул.Шумакова, 14; ул. Энтузиастов, 7, 20; Павловский тракт, 261; ул.Георгиева, 30, 34, 51; ул.Балтийская, 103; ул.Малахова, 113; ЖК «Озон» и «Норд».

Напоминаем, если у вас несвоевременно убирают снег или наледь на придомовой территории, а также не очищают кровлю, вы можете обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в круглосуточную диспетчерскую администраций районов:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

Взято отсюда