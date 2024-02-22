В администрации города прошло совещание по вопросу очистки дворовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега и наледи. Его провел заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Алексей Пахоменко. В совещании приняли участие специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства и представители администраций района.

От каждого района представлена информация об организации работы по контролю за очисткой дворов и крыш от снега и льда, устранению ранее выявленных замечаний. Как отметили представители администраций района, контроль за устранением замечаний в каждом районе осуществляется по сформированному графику. Однако, в связи с метелью, прошедшей на прошлой неделе многие дворы города оказались вновь занесенными снегом. Пришедшие после низкие температуры воздуха привели к формированию колейности и осложнили очистку дворовых территорий и подъездных путей.

За период с 14.02.2024 по 22.02.2024 на территории города в плановом порядке очищено 24 кровли, 159 придомовых территорий. По итогам текущей недели в ходе рейдов выявлено 37 нарушений со стороны управляющих организаций. За предыдущую неделю выявлено 51 нарушение, устранено 27, 24 из ранее выявленных нарушений остаются на контроле.

По итогам совещания администрациям районов дано поручение до конца недели устранить все выявленные на текущей неделе недостатки по очистке дворов и кровель от снега и льда, продолжить работу с управляющими организациями для усиления ими работы по надлежащей очистке дворовых территорий. Комитету жилищно-коммунального хозяйства – продолжать проведение рейдов по дворам города, принимать необходимые меры к управляющим организациям по устранению замечаний.

Взято отсюда