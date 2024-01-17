Одарённые школьники Алтайского края собрались на учебно-тренировочные сборы по математике

Сборы проходят на базе регионального центра для одарённых детей «Талант 22», в них принимают участие более 60 школьников из всех уголков Алтайского края.

Куратор программы, заместитель директора по учебной работе барнаульской гимназии №42 Лариса Крымова рассказала: «Основная цель сборов очевидна: подготовка школьников к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Программа учебно-тренировочных сборов состоит из теоретических и практических занятий по математике, включает в себя тренинги по решению нестандартных и олимпиадных задач. Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями вузов края, членами жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников». Лариса Николаевна отметила, что в этом году на интенсивной образовательной программе очень много учеников 8 класса: «Мы видим заинтересованных школьников. За всем этим – огромная и кропотливая работа школьных учителей».

Один из преподавателей программы, кандидат физико-математических наук, доцент Исмаил Исаев работает с учениками давно и успешно. «Мне нравится заниматься со школьниками. Почему? Я это умею, я вижу результат, да мне и самому нравится решать задачи. Вот этому я учу ребят – решать задачи», – поделился Исмаил Мусаевич.

Для многих школьников участие в олимпиаде – это возможность проверить свои силы, понять, что хорошо получается, а что ещё нужно подтянуть. Ребёнок видит успехи других детей, убеждается, что это действительно возможно – получить диплом, занять призовое место. Это стимулирует его развиваться, больше узнавать, двигаться вперёд.‍

Так, ученик 9 класса лицея №112 города Барнаула Глеб Полетаев поделился с нами своими мыслями об олимпиаде, сборах и своем любимом школьном предмете – математике: «Я пришёл за опытом. Что я ожидаю? Я убеждён, что знания, которые мы здесь получим, трудно приобрести в школе. Тут люди учат нестандартному мышлению. Тут весь смысл в том, что ты пытаешься понять нечто больше того, что ты знал раньше. Здесь помогают посмотреть на математику с другой стороны, открыть её для себя по-новому. Математика – эта такая наука, у которой очень много аспектов, и она постоянно развивается. И мы развиваемся вместе с ней».

Взято отсюда.

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