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Один человек пострадал во время утреннего обстрела Белгорода из РСЗО Vampire

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Один человек пострадал во время утреннего обстрела Белгорода из РСЗО Vampire

Скорая помощь Фото: pixabay.com

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. Регион ежедневно подвергается нападениям беспилотников, а также обстреливается из РСЗО

Утром 18 марта ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО RM-70 Vampire. Над областью около 08.30 по мск уничтожили десять реактивных снарядов, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Один человек пострадал. Также в результате обстрела повреждены один частный дом, склад, две машины и автобус, передает Shot со ссылкой на слова мэра города Валентина Демидова.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области после отражения атаки ВСУ вечером 17 марта пострадали восемь человек. Среди них оказался подросток.

Взято отсюда

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