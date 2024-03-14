«Один против ста»: На кого Ким Чен Ын наехал на танке

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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в испытаниях нового танка на территории своего государства. Он присутствовал на танковых экипажных соревнованиях, организованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). После тщательного наблюдения за выступлениями экипажей, Ким Чен Ын самостоятельно принял участие в управлении новейшим танком. Пишет Капитал страны.

“Сердца танкистов радостно колебались от гордости и восхищения перед уважаемым товарищем Ким Чен Ыном, который увидел наших бойцов в действии, проявивших мудрость и мастерство. Эти танкисты, выросшие в условиях нашей партии и готовые сражаться с врагом по формуле ‘один против ста’, полностью проявили свою боевую готовность”, – говорится в сообщении.

ЦТАК также приводит высказывание Ким Чен Ына, в котором он выразил свое одобрение новому танку, отметив его огневую мощь и маневренность. Лидер Северной Кореи также остался доволен боевыми навыками участников соревнований танковых экипажей.

Отмечается, что состязания проводились между большими танковыми соединениями по принципу “подразделение против подразделения”.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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