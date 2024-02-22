Вспоминаем, какие наследники знаменитостей решили не идти по их стопам

22 февраля 2024, 17:0030Написать комментарий

Звездные наследники с раннего детства знают, что такое популярность и тысячи поклонников вокруг. Дети артистов чаще видят своих родителей на выступлениях, чем в домашней обстановке, ведь они постоянно пропадают на репетициях. Кто-то, глядя на своих известных пап и мам, идет по звездным стопам, а другие, наоборот, бегут в противоположном направлении и выбирают нетворческие профессии.

Мы решили вспомнить, кто из наследников российских знаменитостей решил продолжить дело своих родителей, а кто, наоборот, предпочел совсем иное будущее. Подробнее — в материале MSK1.RU.

Ариела — дочь Джигана и Оксаны Самойловой

То, что старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой, выберет творческий путь, было ожидаемо. Когда папа постоянно на сцене, а на твоем дне рождения выступают Егор Крид и Тимати, хочется идти с ними по одной звездной дорожке.

12-летняя Ариела решила не откладывать свою мечту в долгий ящик и в конце декабря 2023 года дебютировала на сцене с песней «К мечте». Не все порадовались за дочь популярного рэп-исполнителя: в интернете многие раскритиковали и ее исполнение, и образ. Зато юная артистка узнала все «прелести» творческой деятельности.

Любящие родители не стали отговаривать дочь от стремления стать певицей. Они поддержали своего первенца и встали на защиту от злых языков хейтеров.

— У нас с мамой инфаркт от нервов. Боже, как страшно! Даже мне страшно, — поделилась в соцсетях Оксана.

Александр — сын Татьяны Булановой и Николая Тагрина

Сыну Татьяны Булановой суждено было связать свою жизнь с творчеством. Рожденный в семье певицы и продюсера группы «Летний сад», молодой человек поступил в Институт культуры, но в шоу-бизнесе не задержался. Бросив первое место учебы, Александр стал студентом торгово-промышленного университета. Сейчас звездный наследник работает бариста в кофейне.

Желание связать жизнь с творчеством могло пропасть из-за детской травмы. Когда мальчик был маленьким, Татьяна и Николай развелись. В тот момент у Булановой карьера пошла вверх, и она начала много гастролировать. Сын видел маму только через экран телевизора и очень переживал, что она не рядом с ним.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» вовремя обратила внимание на переживания сына и стала выстраивать концертный график так, чтобы проводить больше времени с маленьким Сашей. Сегодня между мамой и сыном прекрасные отношения. 30-летний Александр живет без финансовой помощи со стороны звездного родителя и зарабатывает на свадьбу самостоятельно.

— Он [сын Александр] давно не просит у меня ни копейки. А если мы идем куда-нибудь вместе пообедать, не дает мне оплачивать счет, берет расходы на себя, — рассказывала певица журналистам.

Молодой человек всё же не стал полностью отказываться от музыки и мечтает в ближайшем будущем вернуться к занятиям по вокалу.

Ника — дочь Сергея Жукова и Регины Бурд

Еще чуть-чуть — и концертный график дочери Сергея Жукова будет плотнее, чем у популярного отца. Ника Жукова не только запела, как папа, но и открыла для себя мир кино. Девочка снялась в сериале «Плакса» на телеканале «СТС», исполнив главную роль. По словам лидера группы «Руки вверх!», он никак не помогал дочери в продвижении, хотя тоже приложил руку к созданию сериала.

— В сериале у нее 58 смен. Это адовый график для любого артиста. Помню, как в первый съемочный день снимали сложную сцену: по сценарию ее героиня рыдает в отделении полиции. Многие актеры, честно говоря, пользуются карандашами для слез, но она этого не приемлет, — делился в одном из интервью Сергей. — Мы отсняли всего три дубля, а съемочная группа уже сидела вся в мурашках. Ни у кого не осталось вопросов. Спросите у любого, и вам скажут, что Ника — большая работяга.

Летом 2023 года Ника Жукова выпустила свой первый трек «Девочка-плакса». Он и стал саундтреком к сериалу «Плакса». 16-летняя артистка — не единственная из семьи Жуковых, кто на одной волне с известным папой. Ее брат Энджел тоже занимается музыкой и вместе с сестрой снимается в кино.

Денис — сын Елены Яковлевой и Валерия Шальных

Сын звезды сериала «Каменская» не выходит из поля зрения журналистов. Денис Шальных удивляет не своим творчеством, а эпатажным образом. Парень, несмотря на популярность мамы, не связал свою жизнь с актерским миром.

Денис работает в обычном барбершопе и постоянно экспериментирует над своим внешним видом. Татуировки у него есть по всему телу — даже на лице. Интерес к ним у Дениса возник еще в детстве, а в подростковом возрасте парень взялся за «украшение» своего тела. В скором времени любовь к изображениям на коже прошла.

— Он попробовал, дошел до конца и успокоился, что совершенно в его характере. Папа его спрашивает сейчас: «Жалеешь, что ты сделал?» Денис отвечает: «Да, жалею». И, наверное, он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем накалывать, — рассказывала актриса в одном из интервью.

Елена Яковлева отзывается о сыне положительно и говорит, что за его необычной внешностью и эпатажностью скрывается замечательный человек, к тому же еще и образованный, в совершенстве владеющий английским языком. Своему наследнику актриса решила преподнесла в подарок квартиру.

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22.02.2024