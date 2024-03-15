В краевой столице подвели итоги аукциона на определение арендатора для огромной площадки в полях Власихи для строительства более 50 тыс. кв. метров жилья. Победил единственный допущенный участник

Компания ДОМ.РФ нашла арендатора для гигантского участка площадью 54,6 га в барнаульском селе Власиха (напротив поселка Лесного). Здесь предполагается комплексное развитие территории (КРТ). По предварительным оценкам, площадка вместит более 50 тыс. кв. метров малоэтажного жилья, а это сотни домов. На участие в аукционе заявились два претендента. И только один из них дошел до финала.

Большие обязательства

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