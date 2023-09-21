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Один за всех: уборщики Локтевской ЦРБ пожаловались на зарплату и свою нагрузку - ГОРНЯК22
21.09.2023

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Один за всех: уборщики Локтевской ЦРБ пожаловались на зарплату и свою нагрузку

ГОРНЯК2201 mins

Локтевская ЦРБ, Горняк Фото: Екатерина Жолнерова

По словам коллектива уборщиков больницы, им приходится выполнять обязанности сразу за трех сотрудников, но дополнительная работа не оплачивается

В редакцию сетевого издания “Толк” обратилась жительница Горняка Наталья Гилева. Женщина работает уборщицей служебных помещений в Локтевской ЦРБ в отделении анестезиологии и реанимации, но утверждает, что в больнице выполняет обязанности санитарки. Дополнительная нагрузка, по ее словам, не включена в должностные инструкции и за это уборщики в медорганизации не получают никаких доплат. “Толк” узнал, должна ли оплачиваться дополнительная нагрузка и как будет решаться этот вопрос.

Борьба за права

Должность “санитар” убрали в 2018 году. Тогда Министерство здравоохранения РФ направило письмо в медицинские организации о переводе младшего медицинского персонала в уборщики служебных помещений, в том числе с сохранением трудовых функций полностью или частично по должности “санитар”. По словам Натальи Гилевой, эти обязанности в Локтевской ЦРБ за уборщиками не сохранили. Долгое время сотрудники не говорили об этом публично, но больше, по их словам, терпеть не намерены.

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