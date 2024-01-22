Одна на весь дом. Почему пенсионерка не покидает аварийную двухэтажку в Барнауле

Единственные оставшиеся жильцы в аварийной двухэтажке на ул. Северо-Западной, 11 не соглашаются с вариантами предоставления жилья, которые им предлагают

Собственницы единственной нерасселенной квартиры аварийной барнаульской двухэтажки на ул. Северо-Западной, 11 Людмила Петрова и ее дочь Ольга Шумских несколько лет судятся с мэрией Барнаула по поводу предоставления другого жилья. Варианты, предлагаемые городским комитетом ЖКХ, женщин категорически не устраивают.

Единственная на целый дом

Со слов Людмилы Петровой, в двухэтажке на Северо-Западной, 11 она проживает с 1992 года. Спустя 20 лет, а именно 31 октября 2012 года, дом признали аварийным и подлежащим сносу.

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Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, жильцов должны были расселить в течение двух лет, но эта процедура существенно затянулась. Дело сдвинулось с мертвой точки после принятия краевой адресной программы “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” на 2019–2025 годы.

Постепенно жильцы аварийного дома переехали в другие места. С 2021 года Людмила Петрова осталась единственной жительницей проблемной двухэтажки. Ее дочь имеет в квартире половину доли, но фактически там не прописана и не проживает.

“Другие жильцы согласились взять компенсации от 2,5 до 2,9 млн рублей за двухкомнатные-трехкомнатные квартиры. Нам с дочерью сказали берите 1,22 млн рублей и пошли вон. И это за двухкомнатную квартиру площадью 38 кв. метров“, – рассказала Петрова.

Собственница единственной нерасселенной квартиры аварийного дома Людмила Петрова Фото: Евгения Кочеткова

Уже после этого пенсионерке и ее дочери предложили переселиться в панельную пятиэтажку на ул. Малахова, 57, но и этот вариант они отвергли.

“Дом 1971 года, построен по старым стандартам. По правилам краевой адресной программы нас должны переселить в жилье, отвечающее определенным требованиям. У дома должен быть класс энергоэффективности не ниже В. Он должен быть построен из современных тепло– и шумоизолирующих материалов“, – добавила Петрова.

По ее же словам, власти пытаются расселить их с дочерью по муниципальной программе, что нарушает их права.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная, 11 Фото: Евгения Кочеткова

Собеседница добавила, что несмотря на то, что во дворе дома теперь постоянно дежурит представитель ЧОП, в пустые квартиры периодически кто-то пытается заселиться, хотя там отключены все коммуникации.

В своей же квартире Петрова чувствует себя относительно комфортно, если не считать, что в декабре прошлого года ее дважды топило. Со слов женщины, вода текла сверху, но существенного ущерба не причинила.

Суды заходят на новый круг

Не соглашаясь с условиями расселения из аварийного дома, Петрова и ее дочь уже длительное время судятся с городским комитетом ЖКХ.

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Еще в 2020 году городские власти обратились в суд с иском в отношении Петровой и Шумских.

В нем они запросили обязать собственниц единственной нерасселенной квартиры на ул. Северо-Западной, 11 заключить соглашение с комитетом ЖКХ администрации Барнаула об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с определением размера возмещения в сумме 1,22 млн рублей.

Решением от 9 декабря 2020 года Железнодорожный районный суд Барнаула оставил без удовлетворения исковые требования городского комитета ЖКХ и взыскал с него 18 756 рублей в пользу Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ за расходы по проведению судебной экспертизы.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная, 11 Фото: Евгения Кочеткова

В дальнейшем уже Петрова и Шумских обратились в суд со своим иском к городскому комитету ЖКХ о возложении обязанности заключить соглашение об изъятии жилого помещения.

В этом же иске заявительницы просили предоставить им равноценное жилье. В данном случае вместо своей квартиры в аварийном двухэтажке они хотели получить новую двухкомнатную квартиру в строящемся доме на Павловском тракте, 60б в ЖК “Классика”.

По информации “Толка”, уже позднее собственницы квартиры в аварийной двухэтажке выдвигали мэрии условие на заселение в новый ЖК “Мотор” на ул. Северо-Западной, 15, к. 1.

Из решения Центрального районного суда от 29 июля 2022 года следует, что городские власти предлагали Петровой и Шумских квартиру в доме на ул. Маяковского, 4, построенном в 1987 году, но и этот вариант их не устроил.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная, 11 Фото: Евгения Кочеткова

В итоге суд принял решение обязать городской комитет ЖКХ заключить с собственницами последней нерасселенной квартиры аварийного дома соглашение об изъятии жилого помещения на условиях обмена на равнозначное благоустроенное жилье в виде двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 38 кв. метров, жилой – не менее 28 кв. метров.

Комитет ЖКХ администрации Барнаула попытался обжаловать это решение в Алтайском краевом суде, а затем в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерове, однако решение Центрального районного суда Барнаула устояло.

По словам Петровой, сейчас комитет ЖКХ вновь обратился с иском в Железнодорожный районный суд Барнаула. Власти города продолжают настаивать на том, чтобы заселить собственниц нерасселенной квартиры аварийного дома в пятиэтажку на ул. Малахова, 57. Ближайшее заседание должно состояться сегодня, 22 января.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная, 11 Фото: Евгения Кочеткова

Как пояснили “Толку” в мэрии Барнаула, собственниц единственной нерасселенной квартиры на ул. Северо-Западной, 11 не устроили ни сумма предусмотренной законом компенсации, ни предлагаемое альтернативное жилье.

В настоящее время по данной ситуации продолжается судебное разбирательство, касающееся предоставления жилья. Дальнейшие действия городских властей будут зависеть только от решения суда.

Взято отсюда.

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