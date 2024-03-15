Одному из барнаульских избирательных участков присвоили имя героя специальной военной операции

Это участок №43, расположенный в школе №37, где Дмитрий Базанов работал учителем.

Он родился в Рубцовске. После школы окончил военное училище в Пензе и педуниверситет в Барнауле. Сразу после получения диплома пришёл работать в эту школу, где преподавал историю и обществознание. Коллеги и ученики говорят, что он был интересным собеседником и мудрым наставником. Не боялся брать ответственность на себя. В январе прошлого года Дмитрий Базанов героически погиб на территории ДНР. Его посмертно наградили Орденом мужества. К открытию избирательного участка имени Дмитрия Базанова приурочили вручение значков и книжек юнармейцев. Это первый в Барнауле, и пятый в крае избирательный участок, названный в честь участника спецоперации. Всего в регионе 106 участков носят имена выдающихся земляков – писателей, деятелей искусств, педагогов, учёных. Такая практика существует больше 10 лет. Алтайский край был одним из первых в стране, где появились именные избирательные участки.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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