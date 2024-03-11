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«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян у российских аграриев

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Эксперты рассказали, к чему приведут квоты на закуп семян западного производства

11 марта 2024, 09:0090Написать комментарий

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян у российских аграриев

В начале весны российские сельхозпроизводители столкнулись с нехваткой семян. Посевная уже не за горами, а масштабного импортозамещения в отечественном семеноводстве так и не случилось. Ситуация беспокоит как крупных сельхозпроизводителей, так и дачников. При этом эксперты уверяют, что продовольственный кризис России не грозит, однако рост цен на продукты неизбежен. В ситуации разбирался корреспондент MSK1.RU.

Помогут ли квоты?

В конце января Россия ввела квоту на поставки импортных семян. В Минсельхозе заявили о том, что такая мера поможет ускорить импортозамещение в отечественном семеноводстве. По данным «Интерфакса», ограничения коснутся основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России: картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы.

— Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных правительством. Их общий объем составит 33,1 тысячи тонн. Он рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян, — отмечается в пресс-релизе Правительства РФ.

Однако сами сельхозпроизводители бьют тревогу. Василий Мельниченко, фермер из Свердловской области, заявил о том, что крестьяне могут столкнуться с дефицитом качественного посевного материала и повышением цен на семена.

— Если говорить о семенах каких-то овощей для личных подсобных хозяйств, здесь есть проблемы, потому что мы же знаем, что возникли проблемы с поставками из Европейского союза, где качественные семена. Сейчас мы ищем где-то замену — кто где может, — комментирует ситуацию фермер. — Отечественные [семена], ну как сказать: они есть, тоже у нас семена производят. Есть неплохие, есть средненькие, может, где-то чего-то не хватит, но однозначно всё подорожает.

Дефицит посевного материала этой весной ощутили и садоводы. Владельцы приусадебных участков жалуются на то, что ассортимент семян в магазинах сократился, а стоимость выросла.

— Семена очень подорожали, выбор совсем маленький. Импортных не найти совсем, это уже не первый год так, а наши невсхожие. Прошлой весной посеяла морковку и свеклу, а взошли с проплешинами, где-то есть, где-то нет. Такое ощущение, что из нашей сельхозакадемии выпускники уходят работать куда угодно, только не селекционерами, потому что нормальных семян в продаже уже второй год не вижу, — сетует пенсионерка Любовь Ивановна. — Дети вот прислали из Турции, в ярких пакетиках, по весне проверю, что взойдет и потом какой урожай будет.

— Буду как при Советском Союзе заморачиваться. Помидоры с огурцами и так год от года сама из семечек проращиваю, с февраля вон все подоконники в них, а тут придется и с остальными, похоже, так же. Потому что магазинные [семена] — никакие! Отдашь деньги, а толку ноль, ничего не выросло, — возмущается другая пенсионерка, Татьяна Анатольевна.

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян у российских аграриев

Доктор экономических наук и в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод отмечает, что у российских растениеводов действительно сейчас большая зависимость от западных семян и импортной техники.

— Конечно, сельхозтоваропроизводители жалуются, что приходится покупать семена на Западе, а у нас достаточно большой удельный вес импортных семян. У некоторых культур типа кукурузы, подсолнечника или картофеля удельный вес вообще критический, больше 70%. У семян пшеницы удельный вес импорта не очень значительный, меньше 20%, то есть используются наши сорта и наши семена, — объясняет эксперт.

Дефицита не будет, а подорожание неизбежно

Конец 2023 года уже испытывал россиян на прочность: тогда из-за санкционных ограничений возник кризис в птицеводстве. Из-за параллельного импорта выросла себестоимость курицы и яиц, и многие регионы столкнулись с резким повышением цен на эти товары. В некоторых областях жители заметили пустые полки и дефицит яиц.

Василий Мельниченко считает, что с дефицитом овощей и зерна Россия вряд ли столкнется — наоборот, в прошлом году крестьяне собрали рекордный урожай пшеницы. Однако к снижению цен на хлебобулочные изделия это не привело. По словам фермера, большая доля хлеборобов оказалась в убытке, особенно в Сибири и на Урале.

— У нас цена зерна упала в 2–2,5 раза. Если мы в 2021 году продавали пшеницу, ячмень по цене от 16 до 19 тысяч рублей за тонну, что в какой-то мере соответствовало рентабельности 50–70% и давало возможность нам закупать технику, а в 2022 году Россия сказала, что не будет соблюдать зерновую сделку, и цена на зерно упала до 7–8 тысяч за тонну, даже до 6, и мы остались с продукцией и без денег, — рассказывает Василий Мельниченко. — У нас на сегодняшний день на складах скопилось где-то 70 миллионов тонн непроданного зерна. Качество наших зерновых желает лучшего: если мы возьмем зерно 50 лет назад, то это была немножко другая пшеница, чем сейчас, по клейковине. А сейчас похуже качество хлеба стало, но, поверьте, он не будет дешеветь никак.

Леонид Холод объясняет, что на ценообразование повлияли общеэкономические факторы, а также вторичные санкции, которые затрудняют логистику и оплату.

— Цены растут, потому что инфляцию пока никто не победил и не отменил, и продукты дорожают быстрее, чем общие темпы инфляции, в силу экономических законов. Никто не санкционировал всё то, что нужно для производства сельскохозяйственной продукции, однако достаточно сильно влияют вторичные санкции на транзакционные издержки. А стоимость семян или посадочных материалов (в плодоводстве) — большая составляющая цены конечной продукции, что тоже ведет к подорожанию.

«Боимся переключиться на Китай»

Чтобы стабилизировать отечественный рынок, государство и вводит квоты, и развивает импортозамещение. Это касается, как промышленности, так и сельского хозяйства.

— В последних своих инициативах по изменению стратегии развития АПК [власти] предлагают переориентировать государственную поддержку бюджетную с разных статей для того, чтобы усилить стимулирование импортозамещения в соответствующих производствах — семеноводстве, племенном деле, плодоводстве и т. д. Вот что нужно делать, — подчеркивает Леонид Холод.

Пока же российские фермеры недовольны теми ограничениями, которые появились за последние два года. Василий Мельниченко считает, что обмениваться передовым опытом с разными странами — необходимая практика и ограничения в этой сфере будут препятствовать развитию российского аграрного сектора.

— Наше государство то семян запретит ввоз, то еще чего-то вместо того, чтобы развивать интеграцию, лучшие практики внедрять. Перенимать опыт и учиться друг у друга — это же нормально, это же правильно. Помните, мы гордились тем, что к нам приезжали иностранные делегации, мы ехали перенимать опыт у них. Другое дело, что сейчас мы зависимы еще от технических средств европейских. Переключиться на Китай, может, и резонно, а я думаю, нет, потому что на данный момент нет более вредного или страшного нам друга. Китай, войдя на рынки России, остановит всю нашу промышленность, особенно обеспечивающую сельское хозяйство, то есть тракторы, комбайны, и ничто уже не защитит наш внутренний рынок от китайских товаров.

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян у российских аграриев

Особенно это коснется наших заводов, которые так хорошо развиваются последние 10 лет, мы очень довольны качеством тракторов, — делится опасениями фермер. — Если так два года еще мы поработаем, как в 22–23-м, то в 26–27-м годах мы начнем закупать зерно за рубежом.

Мы рассказывали, что на продовольственном рынке России назревает еще более серьезная угроза — по мнению экспертов, нам грозят ощутимый дефицит и взлет стоимости самых востребованных овощей. И дело не в картельном сговоре или прогрессирующей инфляции — на юге страны возникли большие проблемы с семенами лука, моркови и томатов, о чем, к слову, не боятся прямо заявлять даже местные власти.

Взято Источник
11.03.2024

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