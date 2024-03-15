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Офицеры Росгвардии завоевали награды краевого первенства

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Офицеры Росгвардии завоевали награды краевого первенства

Сотрудники Управления Росгвардии по Алтайскому краю стали призерами краевых соревнований по зимнему служебному двоеборью в рамках спартакиады региональной общественной организации всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Основу этого вида спорта составляют лыжные гонки на дистанции пять километров свободным стилем и серии скоростной стрельбы с подбегом стоя в течение 20 секунд. Эти дисциплины требуют от участников проявления различных по своей направленности физических качеств: с одной стороны, специальной выносливости, а с другой – высоких координационных способностей, выражающихся в целевой точности движений. В ежегодном турнире приняли участие 90 сильнейших спортсменов из десяти команд, представляющих силовые подразделения Алтайского края. Традиционно, высокие результаты во время состязаний продемонстрировали офицеры спецподразделений быстрого реагирования Управления Росгвардии по Алтайскому краю. Так, старший лейтенант полиции Алексей В. стал вторым среди мужчин первой возрастной группы, а майор полиции Анастасия П. завоевала «бронзу» в соревнованиях среди женщин. По сумме набранных баллов сборная территориального управления Росгвардии уверенно опередила восемь команд соперников и завоевала второе общекомандное место, незначительно уступив лидерство спортсменам Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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