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Офицеры Троицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю поздравили многодетную семью с новогодними праздниками

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Офицеры Троицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю поздравили многодетную семью с новогодними праздниками

Новогодние праздники для сотрудников следственного управления СК России по Алтайскому краю – шанс почувствовать себя волшебниками и подарить маленькое счастье тем, кто его ждет больше всех, оказать поддержку тем, кто в ней особо нуждается.

Накануне самого волшебного дня в году офицеры Троицкого межрайонного следственного отдела навестили многодетную семью, проживающую в селе Троицкое. Бабушка с супругом воспитывают пять внуков разных возрастов – малыши ходят в детский сад, а ребята постарше в школу. Все они удивительно добрые и дружные.

Следователи поздравили ребятишек с Новым годом и подарили им с любовью приготовленные подарки. Конечно, не обошлось и без совместных игр, после чего дети рассказали офицерам стихотворения, поведали о своих желаниях, а также расспросили их о работе.

Подводя итог теплой встречи, следователи пожелали ребятам крепкого здоровья и праздничного настроения, а также поблагодарили бабушку детей за самоотверженный труд в воспитании подрастающих граждан нашей страны.

Взято отсюда.

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