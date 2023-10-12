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Официально: повышение пенсий в России составит более 20%

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Стало известно о грядущих индексациях, на основании которых социальные пенсии по старости будут повышены в общей сложности более чем на 20 процентов. 

Получателями таких пенсий являются около 3,5 миллионов пожилых россиян. В основном, это люди, которым не хватило стажа для назначения страховой пенсии по старости. Социальные пенсии назначают на пять лет позже обычного срока.

В 2024 году запланировано повышение таких выплат на 4%, в 2025 году – на 8%, а в 2026-м – на 8,4%. Планируется, что в 2024 году средний размер социальной пенсии достигнет почти 13 тысяч рублей, а к 2026 году – 15 тысяч рублей, передает СпортКП.

Как отмечается, размер индексации социальных пенсий еще может изменится, исходя из роста прожиточного минимума. 

Стоит отметить, что индексация страховых пенсий в ближайшие три года также будет увеличена в общей сложности на 20% (5,3%, 7,8% и 6,8% соответственно). В результате средняя пенсия по стране должна будет вырасти до 25 690 рублей.

Фото: 9111.ru

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