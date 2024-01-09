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Офис с аттиком и пупырьком будут строить в историческом центре Барнаула

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Офис с аттиком и пупырьком будут строить в историческом центре Барнаула

Проект дома на ул. Гоголя, 77 Фото: Мастерская Золотова

Историческая ул. Гоголя в Барнауле преображается. На этот раз инвестор решил вложиться в строительство трехэтажного краснокирпичного офисного здания

Двухэтажный ветхий офисник на ул. Гоголя, 77 снесут и вместо него построят кирпичное трехэтажное здание. Часть первого этажа займут автомобильные парковки. Проект, который соседствует с памятниками культурного наследия, на градостроительном совете, состоявшемся 28 декабря прошлого года, представил архитектор Владимир Золотов.

Историческая ул. Гоголя – одна из основных, которая начала преображаться в последние несколько лет. Со стороны пр. Ленина построены здание администрации города, ЖК “Собрание” и сейчас строится ЖК “Вечера”. Ранее на углу с пр. Социалистическим запущено пятиэтажное здание, в котором разместилось главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю. В 2023 году также завершилась реставрация дома купца Шадрина, в котором разместился ресторан “Русский чай”.

История определяет

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