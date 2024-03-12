Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» передали в Камне-на-Оби

В Каменском секторе ЗАГС управления юстиции Алтайского края на днях торжественно передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» семьям Баевского, Завьяловского, Крутихинского, Панкрушихинского, Реб­рихинского, Романовского, Тюменцевского и Шелаболихинского районов.

Сон в руку

Зажженный 23 января на форуме «Родные – Любимые» символический огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», привезенный из Свято-Троицкого монастыря древнего Мурома, родины святых Петра и Февронии, отправился во все уголки нашей большой страны. На Алтай его привезли барнаульцы, супруги Котовы. А 20 февраля в Барнауле его частичку получили семейные пары из девяти городов края.

В Камень-на-Оби символ Года семьи доставили молодые супруги Александр и Татьяна Гусельниковы. Они передали огонь Всероссийского семейного очага на вечное хранение в Каменский сектор ЗАГС, где в августе 2023 года родилась их замечательная семья. Татьяна – студентка 2 курса магистратуры АлтГУ. Александр с сентября 2022 года – участник СВО. Награжден Георгиевским крестом IV степени, медалью «За воинскую доблесть» II степени и медалью участника СВО. Воин сейчас в отпуске в связи с ранением. Таня рада, что муж в самый ответственный для их семьи момент рядом с ней, ведь совсем скоро супруги ждут пополнения. По этой причине на церемонии в Камне ребята присутствовать очно не смогли, передали участникам видеопривет.

«У нас будет дочка. Имя уже есть – Инна. С ним связана очень интересная история. Когда мы еще не знали, что у нас будет ребенок, Саше приснился сон: ему сказали, что у него будет дочь Инна.

И когда много позже мы узнали, что ждем дочку, были поражены, с выбором имени вопроса уже не стояло», – рассказала Татьяна в нашем с ней телефонном разговоре.

Многодетные, образцовые

В Камне огонек семейного очага от привезенной из Барнаула лампадки семьям из восьми районов Алтайского края передавала начальник Каменского сектора ЗАГС управления юстиции Алтайского края Наталья Зубкова.

В этот день на свою малую родину частицу огня Всероссийского семейного очага увезли супружеские пары из восьми районов Алтайского края. Все семьи многодетные, образцовые, гордость своих земляков.

Александр и Наталья Белецких представляли Баевский район. Молодые родители воспитывают троих детей. Столько же ребятишек и у Сергея и Натальи Савочкиных из Панкрушихинского района. Эта семья – победительница краевой эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». Как и Осинины из Шелаболихинского района, Инна и Константин вместе уже 28 лет. У них пять детей: три сына и две дочки. Глава семейства Константин почти десять лет является членом Совета отцов при адми­нистрации района.

Пушкарёвы из Крутихинского района – самая молодая семья из участниц церемонии, но у них уже трое ребятишек, самому маленькому всего годик. Юля занимается детьми, Виталий – подсобным хозяйством. Виталий Пушкарёв – «золотой голос» Крутихинского района.

Наталья и Юрий Бракк прибыли из Ребрихинского района. Два их сына и дочь – школьники. Глава семьи – механизатор, Наталья – домохозяйка, она и ее дети – активные участники художественной самодеятельности. Семья постоянно защищает честь района на краевых олимпиадах сельских спортсменов Алтайского края. Неоднократно становились победителями и призерами в краевом фестивале ГТО среди людей с нарушением слуха. Все имеют золотой значок ГТО.

Семья Балханцовых представляла Романовский район. В 2023 году Сергей и Наталья отпраздновали хрустальную свадьбу, они воспитывают четверых детей.

Панкратовы прибыли из Тюменцевского района. Евгений и Наталья воспитывают пятерых детей. Старший сын Алексей закончил Каменский педагогический колледж, прошел срочную службу в Вооружённых Силах РФ, Евангелина – отличница-одиннадцатиклассница. Илья и Леон – ученики начальных классов, занимаются греко-римской борьбой. Младшая Аделина еще в школу не ходит, но уже посещает музыкальную школу и кружок танцев.

Андрей и Наталья Гаподченко из Завьяловского района не делят троих своих ребятишек на родных и опекаемых. Никита, Иван и Ульяна для них одинаково дороги и любимы.

Церемония передачи огня была очень трогательной. Вокалистки Алёна Гришкина и Елена Алиева дарили семьям музыкальные подарки. Пока женщины получали из рук руководителей Каменского района цветы, главы семейств осторожно, с трепетом принимали в свои руки тепло и свет домашнего очага. Теперь все молодожены в этих восьми районах смогут после бракосочетания унести с собой час­тичку этого доброго и благословенного огня.

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Взято отсюда.

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