О пострадавших не сообщается

Под Петербургом горит склад маркетплейса Wildberries. По данным МЧС, площадь пожара уже превысила 50 тысяч квадратных метров, примерная высота огня в пике — 50 метров. РИА Новости сообщает, что сотрудники склада эвакуированы. По предварительным данным, в момент возгорания там находилось около тысячи человек, о пострадавших пока не сообщается. Mash пишет, что помощь медиков никому не понадобилась.

По информации Telegram-канала Baza, за несколько дней до пожара на складе несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация. Каждый раз срабатывание было ложным. Поэтому, когда она сработала сегодня, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяТак выглядит пожар на складе Wildberries вблизи

Видео: МЧС России

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяВид на пожар из самолета

Видео: breakingmash / Т.me

Как сообщает РБК, в компании уже пообещали, что возместят продавцам потери за уничтоженные огнем товары, а покупателям — вернут деньги.

Обновлено в 09:42 мск: по информации Telegram-канала Baza, накануне пожара на складе Wildberries проходили проверки силовиков, которые начались после массовой драки возле склада в ночь с 10 на 11 января. Поссорились «бомбилы»: гражданин Таджикистана хотел встать у склада «Вайлдберриз», но несколько граждан Азербайджана заявили, что это «их» место и стоять тут запрещено. Началась драка, в ходе которой один из азербайджанцев получил ножевое ранение. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью. После драки началась проверка, под которую попали не только водители, но и сотрудники маркетплейса.

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13.01.2024