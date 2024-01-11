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Ограничения для движения автомобилей сняли с дорог Алтайского края

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Ограничения для движения автомобилей сняли с дорог Алтайского края

Запреты на движения вводились из-за непогоды.

Источник фото: Катунь 24

По данным Алтайавтодора, на 9:00 сняты ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог края, закрытых дорог нет.

В минувшие сутки на снегоочистке было задействовано более 350 единиц специализированной дорожной техники, для обработки покрытия израсходовано более тысячи тонн противогололедных материалов, сообщает Минтранс Алтайского края .

На территории Алтайского края сегодня продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с, местами до ураганных значений 33 м/с и более.

Узнать о состоянии проезда по трассам Алтайского края можно по телефонам:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59;
  • дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю +7 (3852) 20-26-72;
  • дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

    • Взято отсюда.

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