Ограничения для движения автомобилей сняли с дорог Алтайского края

Запреты на движения вводились из-за непогоды.
Источник фото: Катунь 24
По данным Алтайавтодора, на 9:00 сняты ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог края, закрытых дорог нет.
В минувшие сутки на снегоочистке было задействовано более 350 единиц специализированной дорожной техники, для обработки покрытия израсходовано более тысячи тонн противогололедных материалов, сообщает Минтранс Алтайского края .
На территории Алтайского края сегодня продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с, местами до ураганных значений 33 м/с и более.
Узнать о состоянии проезда по трассам Алтайского края можно по телефонам:
Взято отсюда.
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