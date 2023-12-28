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Огромная белка, свечи и рояль. Как Барнаул украсили новогодней иллюминацией

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По традиции разные новогодние фигуры можно найти не только в снежных городках, но и просто гуляя по улицам. Для тех, кто еще их не видел, наш фоторепортаж

С наступлением вечера Барнаул наполняется новогодней атмосферой – зажигается праздничная иллюминация, которую и запечатлел фотокорреспондент “Толка”.

Среди фигур на улицах можно встретить свечи и фонари у краевого правительства, повозку с лошадьми, елочки и снеговиков, даже рояль, в парке “Изумрудный” поселилась огромная белка. Огнями зажглись здания, включая администрацию города.

Любителям фотографий напоминаем: светящиеся конструкции находятся под напряжением, их лучше не трогать.

Кстати, в новогоднем городке на улице Мало-Тобольской появится уникальная AR-инсталляция.

Взято отсюда

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