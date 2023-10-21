Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Последние дни спортсменка провела в реанимации подмосковной больницы, отмечают источники. Якобы госпитализировали ее туда без сознания еще 15 октября на скорой

Скончалась единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова, пишет ТАСС.

Спортсменка умерла на 59-м году жизни, сообщил ее бывший муж Леонид Резцов. Он отметил, что пока не знает официальных причин смерти. В середине марта Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.

По данным Telegram-канала Baza, у Анфисы Резцовой остановилось сердце. До этого она якобы часто жаловалась на низкий уровень гемоглобина и несколько раз ей делали донорское переливание крови.

Анфиса Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете. Она также стала серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне. Является трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира 1992 года, а также два раза выиграла общий зачет Кубка мира.

“Огромная потеря для российского и мирового спорта. Анфиса Резцова была такая одна. Будучи двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по лыжному спорту, она ушла в биатлон, выиграла два Кубка мира, два золота Олимпийских игр. А после смогла вернуться в лыжи и снова стать чемпионкой мира”, — приводит слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева “Матч ТВ”.

Источник

горняк

горняк онлайн