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Огромная пробка собралась на Старом мосту в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Движение встало и за пределами моста

Изображение: 2ГИС

В Барнауле вечером 2 сентября на Старом мосту через Обь собралась гигантская пробка в сторону города, свидетельствуют данные 2ГИС.

По информации сервиса, затор растянулся от Присягино до пересечения улицы Парфенова с Воровского – это больше 5 километров. Водители сообщают, что в районе этого перекрестка случилось ДТП.

В целом по городу дорожная обстановка оценивается на 4 балла из 10. Несмотря на проведение Дня города и некоторые перекрытые улицы, ситуация с автомобильным движением особенно заметно затруднена только на проспекте Строителей.

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