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Огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями

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Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла X и сейчас она вышла на линию с планетой

Огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями

Взрыв на Солнце / Фото: pixabay.com

Солнечное пятно размером в три Земли угрожает планете. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла X и сейчас она вышла на линию Солнце – Земля, за счет чего будет оказывать на планету максимальное влияние. Размер центрального пятна составляет около 40 тысяч километров, а полный размер активной области превышает размер Юпитера. 

Сейчас процессы в активном центре находятся под наблюдением ученых. Прошлые вспышки уровня X не выбросили облака в сторону Земли, однако полностью угроза для планеты спадет лишь к четвергу-пятнице.

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Источник

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