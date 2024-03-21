реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Огромные ели у правительства Алтайского края пойдут под пилу

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Огромные ели у правительства Алтайского края пойдут под пилу

Здание правительства Алтайского края. Снег в Барнауле Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Новые ели взамен старых должны высадить с лицевой части здания. О предстоящем аукционе объявили 21 марта. Сроки выполнения работ – 10–14 мая

В Барнауле учреждение по содержанию административных зданий заказало снос крупных елей и посадку молодых рядом со зданием правительства Алтайского края, пишет “Банкфакс”.

Начальная цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Подрядчику нужно снести 20 елей высотой 15–20 м рядом со зданием на Ленина, 59 и высадить 15 елей высотой от 4 до 4,5 м, а также восстановить газон на месте проведения работ.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Вячеслав Франк провел совещание по вопросу капитального ремонта школы №13

Вячеслав Франк провел совещание по вопросу капитального ремонта школы…

Сегодня в администрации города состоялось совещание по вопросу капитального ремонта…

Первая с 2022 года военная делегация НАТО прибыла на Украину

Первая с 2022 года военная делегация НАТО прибыла на…

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится…

В Киеве сработала сирена воздушной тревоги

В Киеве сработала сирена воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой…

Шольц сделал заявление по поводу замороженных российских активов

Шольц сделал заявление по поводу замороженных российских активов

Канцлер Германии Олаф Шольц Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp