Здание правительства Алтайского края. Снег в Барнауле Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Новые ели взамен старых должны высадить с лицевой части здания. О предстоящем аукционе объявили 21 марта. Сроки выполнения работ – 10–14 мая

В Барнауле учреждение по содержанию административных зданий заказало снос крупных елей и посадку молодых рядом со зданием правительства Алтайского края, пишет “Банкфакс”.

Начальная цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Подрядчику нужно снести 20 елей высотой 15–20 м рядом со зданием на Ленина, 59 и высадить 15 елей высотой от 4 до 4,5 м, а также восстановить газон на месте проведения работ.

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