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Огромные пробки обездвижили улицы Барнаула утром 28 сентября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пробки в Барнауле Фото: "Толк"

Больше всего на дорожную обстановку жалуются водители, которым приходится передвигаться по проспекту Калинина в центральную часть города

Утром 28 сентября на улицах Барнаула наблюдаются восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные 2Гис.

Огромные пробки обездвижили улицы Барнаула утром 28 сентября

Пробки в Барнауле Фото: 2Гис

Так, транспорт встал по нечетной стороне проспекта Калинина в границах улиц Чеглецова и Цеховой. Также движение затруднено на улице Северо-Западной (на участке от улицы 80-й Гвардейской Дивизии до проспекта Калинина).

Сложно автомобилистам проехать также по улицам Матросова, Профинтерна, проспекту Комсомольскому и улице Молодежной.

В спальных районах наблюдается аналогичная дорожная обстановка. Павловский тракт парализован практически на всем своем протяжении, особенно сложно проехать водителям на участке от улицы Малахова до проспекта Строителей. Также пробка скопилась на улицах Власихинской, Советской Армии и шоссе Ленточный Бор. Ситуацию осложняет ДТП, которое произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Советской Армии.

Кроме того, движение транспорта затруднено на улицах Балтийской, Попова, Солнечная Поляна и Энтузиастов. На улице Юрина и проспекте Космонавтов (от ул. Солнечная Поляна до Попова) также образовался затор.

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