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Огромные зеленые жабы заполонили границу Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Они даже не помещаются в две ладони

Фото: pxhere.com

Мелководье Оби между Новосибирской областью и Алтайским краем заселили огромные зеленые жабы. Об этом сообщает vn.ru.

Новосибирский биолог Алексей Яновский отметил, что для этой области такая разновидность жаб является очень редкой.

По словам ученого, у обычных лягушек кожа гладкая, а у зеленых жаб есть большие бородавки. К югу от Новосибирска они начали встречаться 40 лет назад.

Специалист заверил, что зеленые жабы не опасны, но трогать их руками не стоит.

Горняк22

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