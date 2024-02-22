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Огромный столб дыма поднялся над Барнаулом из-за пожара в частном доме

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Пожар произошел в частном секторе — дым видно из разных районов города. На месте работают пожарные, обстоятельства ЧП устанавливаются

Вечером 22 февраля в Барнауле в районе пересечения улиц Антона Петрова и Северо-Западной загорелся частный дом, сообщили очевидцы в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

На кадрах видно, что крышу постройки объял огонь, и уже рушатся конструкции. От места ЧП поднимается столб густого черного дыма.

На месте работают пожарные расчеты. О пострадавших неизвестно.

Ранее в Новоалтайске произошел пожар на улице 6-й Береговой. Огонь локализовали на площади около 100 кв.м силами 19 человек личного состава МЧС.

Взято отсюда

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