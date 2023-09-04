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Огромный град размером с куриное яйцо выпал в Новосибирске

ГОРНЯК2201 mins

Сначала над городом стал греметь гром, а после пошел дождь, сменившийся льдинами

Фото: amic.ru

Мощный град обрушился на Новосибирск вечером 4 сентября. Кадры огромных льдин размером с яйцо прислали amic.ru.

По сообщению корреспондента нашего издания, непогода налетела на город быстро – сначала над Новосибирском стал греметь гром, а после пошел дождь с градом. Дополнил картину сильный ветер, который раскачивал даже крепкие деревья.

Продлился дождь с градом около 15 минут, после чего резко стих. Однако следы града остались, в том числе и на машинах.

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