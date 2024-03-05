Охотминимум, маткапитал и праздники без алкоголя. Как прошла февральская сессия АКЗС

Фото: Виталий Барабаш

На прошедшей сессии депутаты внесли ряд изменений в региональное законодательство и рассмотрели несколько обращений, которые намерены направить на федеральный уровень

Магазины не будут продавать алкоголь на некоторые праздники, для получения охотничьего билета теперь придется сдавать экзамен, а участники СВО получат первоочередное право на поступление в техникум и колледж. Эти и другие решения депутаты Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) приняли на очередной сессии 29 февраля. Также народные избранники сформировали несколько обращений на федеральный уровень.

Охотникам устроят проверку

С 1 сентября 2025 года для получения охотничьего билета жители Алтайского края будут обязаны сдавать экзамен на знание охотминимума. Это коснется как охотников-новичков, так и тех, кто будет получать документ повторно (если его аннулировали). Соответствующие поправки внесли в региональный закон “Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов”, который “подогнали” под изменения федерального законодательства.

Охотничий минимум включает в себя знания, которые необходимы для охоты.

В первую очередь это техника безопасности – охотник должен знать, как пользоваться оружием, причем не только огнестрельным, но и другими орудиями добычи (капканами, арбалетом, петлями и т.д.).

Это и основы биологии диких животных и птиц. Как отметил председатель комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов, не каждый охотник может отличить селезня от утки, не многие знакомы с краснокнижными видами.

Также охотник должен знать ограничения охоты, правила разделки добычи, уметь ориентироваться на местности.

Тест будет включать до 200 вопросов. Проверять багаж знаний охотников будет комиссия, которую создадут при охотуправлении. А получить необходимые знания можно из открытых источников, у опытного охотника (со стажем не менее пяти лет), у юрлица, которое заключило охотсоглашение, в вузе или сообществе охотников и рыболовов.

“Ужесточение требований позволит сохранить охотничьи ресурсы, снизить количество несчастных случаев на охоте. Только за прошлый год было девять таких случаев, четыре из них, к сожалению, смертельных. Но мы полагаем, что были еще и мелкие ранения, но люди с ними не обратились. Потому что если бы они это сделали, то был бы разбор полетов“, – рассказал в своем выступлении Сергей Серов.

Сергей Серов Фото: Виталий Барабаш

Депутат от ЛДПР Сергей Булаев обратил внимание на то, что охотникам придется сдавать исключительно теоретические вопросы, но при этом не предполагается никаких практических навыков стрельбы и обращения с оружием: “Считаем, что если на федеральном уровне в ближайшее время не появится никаких нормативных документов, то нужно нам их инициировать“.

Трезвые праздники

В крае магазинам запретили продавать алкоголь на 9 Мая, а также в дни города (района, округа, села). При этом ограничения не затронут общепит. На февральской сессии законопроект приняли в окончательном чтении.

Разработчики считают, что это позволит снизить уровень потребления алкоголя, а также соблюдать общественный порядок в дни массовых мероприятий.

По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, этот вопрос давно поднимали муниципалитеты:

“Теперь требования одинаковы ко всем предпринимателям, которые работают на территории Алтайского края. Практика показала, что такие ограничения работают, теперь они носят не рекомендательный характер, а обязательный“.

Денис Голобородько Фото: Пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских

За запрет выступала и часть предпринимателей, которые и раньше выполняли рекомендации об ограничении продажи. Но, по оценке муниципалитетов, только таких было не больше половины от всех торговых точек. Полный запрет, по мнению бизнеса, поставит все предприятия торговли в одинаковые условия.

Педагогов защитят от оскорблений

Депутаты также поддержали поправки в закон о статусе педработника Алтайского края. Нормы регионального закона уточнили в связи с динамикой федерального законодательства.

По словам председателя профильного комитета АКЗС Александра Молотова, эти изменения направлены на повышение авторитета педагогической профессии.

“В них зафиксировано право учителей на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. И мы в статью, посвященную правам педработника, включаем эти нормы“, – пояснил депутат.

Министр образования Светлана Говорухина, которая представила законопроект, сказала, что учеников, которые нарушили эти права, могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Александр Молотов Фото: Пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских

Вторая часть законопроекта посвящена поправкам в краевой закон об образовании. Разработчики уточнили перечень категорий лиц, которые имеют первоочередное право при поступлении в колледж или техникум. К ним отнесли участников СВО и их детей, Героев России, людей, которые награждены орденами Мужества, детей медработников, которые умерли от ковида (в прошлом году такое право федеральный законодатель предоставил при поступлении в вузы).

Также проект расширяет перечень индивидуальных достижений абитуриентов, которые учитываются при зачислении на обучение по программам среднего профессионального образования. К ним отнесли пребывание в добровольческих формированиях национальной гвардии РФ в ходе СВО. Это даст дополнительные баллы поступающему.

Дома престарелых – под контролем

Комитет АКЗС по соцзащите и занятости населения подготовил обращение в Госдуму и Правительство с предложением разработать закон о лицензировании деятельности организаций, которые работают в сфере социального обслуживания. Речь идет о частных домах-интернатах для пожилых граждан.

Председатель комитета Ирина Солнцева отметила, что сейчас по закону оказание социальных услуг не требует лицензирования. И с 2002 года оказание помощи самым незащищенным слоям населения вообще выпало из правого поля.

По ее словам, частное социальное обслуживание, когда оно проводится добросовестно и качественно, существенно помогает государственной системе.

Однако большинство поставщиков социальных услуг в частном секторе для избежания проверок не указывают при регистрации деятельность по уходу за пожилыми и не состоят в реестре таких организаций (включение в него носит добровольный характер). И нередко в интернатах, которые ведут недобросовестную работу, люди находятся в антисанитарных и опасных для жизни условиях.

“Мы даже не знаем сколько у нас таких по России и краю. Поэтому этот закон направлен на то, чтобы у нас остались только добросовестные поставщики услуг. И чтобы эта уязвимая категория граждан была у нас защищена“, – говорит Солнцева.

Ирина Солнцева и Сергей Писарев Фото: Пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских

Тема вызвала оживленную дискуссию на сессии, депутаты отметили, что решение этой проблемы назрело давно.

Депутат фракции “Справедливая Россия – За правду” Людмила Суслова заявила, что вопрос лицензирования в сфере социального обслуживания – неоднозначная норма. По ее мнению, наводить порядок и систематизировать требования к условиям проживания, безусловно, нужно, но делать это следует осторожно и постепенно. Ведь сейчас в частных домах-интернатах проживают порядка 2 тысяч человек. И жесткое лицензирование может привести к тому, что часть таких организаций закроется, а их жильцы окажутся на улице.

“Есть опыт других регионов, где вопрос решается не путем лицензирования, а путем экономических рычагов. <…> И если разработать механизм софинансирования, то в этом случае можно предъявить к домам-интернатам и определенные условия”, – считает депутат.

Единоросс Сергей Писарев вспомнил, что пару лет назад лицензирование коснулось и зоопарков. И тогда предприниматели по всей стране опасались, что не выдержат и закроются. Однако все обошлось. По словам депутата, бизнесу дали три года на устранение выявленных нарушений.

В свою очередь зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев считает, что нужно с осторожностью принимать этот закон: “Он перезрел. И правильно, что его подняли. Но его следует детально проработать, чтобы это не привело к резкому ограничению мест“.

Поправки по маткапиталу

Один из вопросов, который рассмотрели на февральской сессии, коснулся регионального материнского капитала. Изменения внесли в краевой закон.

Документ уточнил, что право на получение маткапитала (его размер составляет 83,8 тысячи рублей) будет только у семей, которые являются гражданами РФ на момент рождения третьего ребенка и при условии, что ребенок приобрел российское гражданство по факту рождения.

“Эта норма направлена на улучшение демографической ситуации в стране. Кроме того, законопроект устанавливает, что региональный маткапитал может быть предоставлен гражданам, постоянно проживающим на территории Алтайского края“, – заявила министр соцзащиты Наталья Оськина.

Также она отметила, что губернатор Виктор Томенко поддержал инициативу комитета соцзащиты АКЗС о возможности направлять средства регионального маткапитала на реконструкцию домов блокированной застройки. По словам Оськиной, эта норма уже закреплена в федеральном законе и будет учтена в краевом.

“Несколько лет назад мы планировали выйти с такой инициативой, так как у нас в крае есть такие дома и были обращения граждан, в частности, о невозможности направить средства материнского капитала на реконструкцию, но в законодательстве не было понятия “дом блокированной застройки”. Сейчас Градостроительный кодекс закрепил его”, – пояснила председатель комитета Ирина Солнцева.

Проект еще предполагает индексацию неиспользованного остатка средств маткапитала.

Наталья Оськина Фото: Виталий Барабаш Единый статус для детей войны

Депутаты АКЗС предложили установить на уровне страны единый статус “дети войны”. С таким предложением они планируют обратиться в Госдуму и федеральное Правительство.

В обращении говорится, что сейчас в 48 субъектах страны установлен региональный статус “дети войны”. Критерии отнесения граждан к соответствующей категории разные – это возраст на момент окончания войны, дата окончания военных действий и гибель родителей.

К примеру, в Алтайском крае статус “дети войны” присваивается людям, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

“Мы предлагаем установить на федеральном уровне единое понятие “дети войны” для граждан РФ, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет и которые постоянно проживают на территории России. Сейчас в нашей стране около 10 млн граждан, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, у нас в крае их около 80 тысяч”, – заявила Ирина Солнцева.

С критикой инициативы выступил коммунист Антон Арцибашев. Он заявил, что этого недостаточно, и обращение нужно дополнить еще строчкой “предусмотреть федеральные выплаты данной категории граждан”. На что Денис Голобородько сказал, что этот вопрос обсуждался неоднократно на нескольких заседаниях, в том числе рабочей группы, где можно было заявить свои предложения, но депутаты этого не сделали.

В итоге обращение поддержали только 49 депутатов, еще один был против, двое воздержались и девять народных избранников не стали голосовать за постановление без поправки.

Ветровал хотят приравнять к валежнику

Алтайские депутаты решили обратиться в федеральное Минприроды с инициативой включить деревья, которые были повреждены ветром, в число недревесных лесных ресурсов (к таким относится валежник). Это позволит населению бесплатно заготавливать такие деревья для собственных нужд.

Сейчас к валежнику относят погибшие деревья, которые повреждены вредителями, а также снеговалом, буреломом или другими природными явлениями. И что немаловажно – ствол такого дерева должен быть полностью отделен от корня и лежать на земле. При этом при ветровале дерево вырвано с корнем.

“В приказе министерства четко указано: если в результате бури, урагана дерево сломано хоть у кроны, хоть посередине, то это бурелом и его можно гражданам собирать. А вот если его с корнем свалило, то нет“, – отметил Сергей Серов.

По его словам, после мощного урагана 19 ноября в лесах края остается более 740 тысяч кубометров ветровальной и буреломной древесины. Она затрудняет движение транспорта и создает благоприятные условия для пожаров и насекомых-вредителей. Но по действующим правилам с учетом соблюдения всех необходимых процедур предприятия-арендаторы смогут их убрать только не раньше сентября-октября 2024 года.

По мнению депутата, убирать ветровальные деревья своевременно помогло бы внесение дополнений в приказ Минприроды. Именно для этого в ближайшее время в ведомство направят соответствующее обращение.

Сессия АКЗС 29 февраля Фото: Виталий Барабаш Конкурс для муниципалитетов

Депутаты предложили провести конкурс на лучшую организацию работы представительного органа в городах и районах региона. Конкурс приурочили к 85-летию представительной власти в Алтайском крае, который отмечают в этом году.

Денис Голобородько считает, что для муниципалитетов это отличный повод обменяться опытом, показать лучшие практики в области местного самоуправления, а для краевого парламента – усовершенствовать взаимодействие с районами.

“Деятельность будет оцениваться комиссией по нескольким направлениям. В первую очередь это работа с населением, социальная активность и информационная работа. Для нас важно, чтобы представительные органы дополнительно активизировались, например, в теме инициативного бюджетирования, в теме работы на сходах граждан, а также развивали соцсети для прямой коммуникации с избирателями“, – отметил зампредседателя АКЗС.

Конкурс планируют открыть в конце марта, а итоги подведут в ноябре.

Взято отсюда.

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