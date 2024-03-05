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Охотминимум, маткапитал и праздники без алкоголя. Как прошла февральская сессия АКЗС

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Охотминимум, маткапитал и праздники без алкоголя. Как прошла февральская сессия АКЗС

Фото: Виталий Барабаш

На прошедшей сессии депутаты внесли ряд изменений в региональное законодательство и рассмотрели несколько обращений, которые намерены направить на федеральный уровень

Магазины не будут продавать алкоголь на некоторые праздники, для получения охотничьего билета теперь придется сдавать экзамен, а участники СВО получат первоочередное право на поступление в техникум и колледж. Эти и другие решения депутаты Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) приняли на очередной сессии 29 февраля. Также народные избранники сформировали несколько обращений на федеральный уровень.

Охотникам устроят проверку

С 1 сентября 2025 года для получения охотничьего билета жители Алтайского края будут обязаны сдавать экзамен на знание охотминимума. Это коснется как охотников-новичков, так и тех, кто будет получать документ повторно (если его аннулировали). Соответствующие поправки внесли в региональный закон “Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов”, который “подогнали” под изменения федерального законодательства.

Охотничий минимум включает в себя знания, которые необходимы для охоты.

  • В первую очередь это техника безопасности – охотник должен знать, как пользоваться оружием, причем не только огнестрельным, но и другими орудиями добычи (капканами, арбалетом, петлями и т.д.).
  • Это и основы биологии диких животных и птиц. Как отметил председатель комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов, не каждый охотник может отличить селезня от утки, не многие знакомы с краснокнижными видами.
  • Также охотник должен знать ограничения охоты, правила разделки добычи, уметь ориентироваться на местности.

    • Тест будет включать до 200 вопросов. Проверять багаж знаний охотников будет комиссия, которую создадут при охотуправлении. А получить необходимые знания можно из открытых источников, у опытного охотника (со стажем не менее пяти лет), у юрлица, которое заключило охотсоглашение, в вузе или сообществе охотников и рыболовов.

    Ужесточение требований позволит сохранить охотничьи ресурсы, снизить количество несчастных случаев на охоте. Только за прошлый год было девять таких случаев, четыре из них, к сожалению, смертельных. Но мы полагаем, что были еще и мелкие ранения, но люди с ними не обратились. Потому что если бы они это сделали, то был бы разбор полетов“, – рассказал в своем выступлении Сергей Серов.

    Сергей Серов Фото: Виталий Барабаш

    Депутат от ЛДПР Сергей Булаев обратил внимание на то, что охотникам придется сдавать исключительно теоретические вопросы, но при этом не предполагается никаких практических навыков стрельбы и обращения с оружием: “Считаем, что если на федеральном уровне в ближайшее время не появится никаких нормативных документов, то нужно нам их инициировать“.

    Трезвые праздники

    В крае магазинам запретили продавать алкоголь на 9 Мая, а также в дни города (района, округа, села). При этом ограничения не затронут общепит. На февральской сессии законопроект приняли в окончательном чтении.

    Разработчики считают, что это позволит снизить уровень потребления алкоголя, а также соблюдать общественный порядок в дни массовых мероприятий.

    По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, этот вопрос давно поднимали муниципалитеты:

    Теперь требования одинаковы ко всем предпринимателям, которые работают на территории Алтайского края. Практика показала, что такие ограничения работают, теперь они носят не рекомендательный характер, а обязательный“.

    Денис Голобородько Фото: Пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских

    За запрет выступала и часть предпринимателей, которые и раньше выполняли рекомендации об ограничении продажи. Но, по оценке муниципалитетов, только таких было не больше половины от всех торговых точек. Полный запрет, по мнению бизнеса, поставит все предприятия торговли в одинаковые условия.

    Педагогов защитят от оскорблений

    Депутаты также поддержали поправки в закон о статусе педработника Алтайского края. Нормы регионального закона уточнили в связи с динамикой федерального законодательства.

    По словам председателя профильного комитета АКЗС Александра Молотова, эти изменения направлены на повышение авторитета педагогической профессии.

    В них зафиксировано право учителей на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. И мы в статью, посвященную правам педработника, включаем эти нормы“, – пояснил депутат.

    Министр образования Светлана Говорухина, которая представила законопроект, сказала, что учеников, которые нарушили эти права, могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

    Александр Молотов Фото: Пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских

    Вторая часть законопроекта посвящена поправкам в краевой закон об образовании. Разработчики уточнили перечень категорий лиц, которые имеют первоочередное право при поступлении в колледж или техникум. К ним отнесли участников СВО и их детей, Героев России, людей, которые награждены орденами Мужества, детей медработников, которые умерли от ковида (в прошлом году такое право федеральный законодатель предоставил при поступлении в вузы).

    Также проект расширяет перечень индивидуальных достижений абитуриентов, которые учитываются при зачислении на обучение по программам среднего профессионального образования. К ним отнесли пребывание в добровольческих формированиях национальной гвардии РФ в ходе СВО. Это даст дополнительные баллы поступающему.

    Дома престарелых – под контролем

    Комитет АКЗС по соцзащите и занятости населения подготовил обращение в Госдуму и Правительство с предложением разработать закон о лицензировании деятельности организаций, которые работают в сфере социального обслуживания. Речь идет о частных домах-интернатах для пожилых граждан.

    Председатель комитета Ирина Солнцева отметила, что сейчас по закону оказание социальных услуг не требует лицензирования. И с 2002 года оказание помощи самым незащищенным слоям населения вообще выпало из правого поля.

    По ее словам, частное социальное обслуживание, когда оно проводится добросовестно и качественно, существенно помогает государственной системе.

    Однако большинство поставщиков социальных услуг в частном секторе для избежания проверок не указывают при регистрации деятельность по уходу за пожилыми и не состоят в реестре таких организаций (включение в него носит добровольный характер). И нередко в интернатах, которые ведут недобросовестную работу, люди находятся в антисанитарных и опасных для жизни условиях.

    Мы даже не знаем сколько у нас таких по России и краю. Поэтому этот закон направлен на то, чтобы у нас остались только добросовестные поставщики услуг. И чтобы эта уязвимая категория граждан была у нас защищена“, – говорит Солнцева.

    Ирина Солнцева и Сергей Писарев Фото: Пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских

    Тема вызвала оживленную дискуссию на сессии, депутаты отметили, что решение этой проблемы назрело давно.

    Депутат фракции “Справедливая Россия – За правду” Людмила Суслова заявила, что вопрос лицензирования в сфере социального обслуживания – неоднозначная норма. По ее мнению, наводить порядок и систематизировать требования к условиям проживания, безусловно, нужно, но делать это следует осторожно и постепенно. Ведь сейчас в частных домах-интернатах проживают порядка 2 тысяч человек. И жесткое лицензирование может привести к тому, что часть таких организаций закроется, а их жильцы окажутся на улице.

    “Есть опыт других регионов, где вопрос решается не путем лицензирования, а путем экономических рычагов. <…> И если разработать механизм софинансирования, то в этом случае можно предъявить к домам-интернатам и определенные условия”, – считает депутат.

    Единоросс Сергей Писарев вспомнил, что пару лет назад лицензирование коснулось и зоопарков. И тогда предприниматели по всей стране опасались, что не выдержат и закроются. Однако все обошлось. По словам депутата, бизнесу дали три года на устранение выявленных нарушений.

    В свою очередь зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев считает, что нужно с осторожностью принимать этот закон: “Он перезрел. И правильно, что его подняли. Но его следует детально проработать, чтобы это не привело к резкому ограничению мест“.

    Поправки по маткапиталу

    Один из вопросов, который рассмотрели на февральской сессии, коснулся регионального материнского капитала. Изменения внесли в краевой закон.

    Документ уточнил, что право на получение маткапитала (его размер составляет 83,8 тысячи рублей) будет только у семей, которые являются гражданами РФ на момент рождения третьего ребенка и при условии, что ребенок приобрел российское гражданство по факту рождения.

    Эта норма направлена на улучшение демографической ситуации в стране. Кроме того, законопроект устанавливает, что региональный маткапитал может быть предоставлен гражданам, постоянно проживающим на территории Алтайского края“, – заявила министр соцзащиты Наталья Оськина.

    Также она отметила, что губернатор Виктор Томенко поддержал инициативу комитета соцзащиты АКЗС о возможности направлять средства регионального маткапитала на реконструкцию домов блокированной застройки. По словам Оськиной, эта норма уже закреплена в федеральном законе и будет учтена в краевом.

    Несколько лет назад мы планировали выйти с такой инициативой, так как у нас в крае есть такие дома и были обращения граждан, в частности, о невозможности направить средства материнского капитала на реконструкцию, но в законодательстве не было понятия “дом блокированной застройки”. Сейчас Градостроительный кодекс закрепил его”, – пояснила председатель комитета Ирина Солнцева.

    Проект еще предполагает индексацию неиспользованного остатка средств маткапитала.

    Наталья Оськина Фото: Виталий Барабаш Единый статус для детей войны

    Депутаты АКЗС предложили установить на уровне страны единый статус “дети войны”. С таким предложением они планируют обратиться в Госдуму и федеральное Правительство.

    В обращении говорится, что сейчас в 48 субъектах страны установлен региональный статус “дети войны”. Критерии отнесения граждан к соответствующей категории разные – это возраст на момент окончания войны, дата окончания военных действий и гибель родителей.

    К примеру, в Алтайском крае статус “дети войны” присваивается людям, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

    Мы предлагаем установить на федеральном уровне единое понятие “дети войны” для граждан РФ, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет и которые постоянно проживают на территории России. Сейчас в нашей стране около 10 млн граждан, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, у нас в крае их около 80 тысяч”, – заявила Ирина Солнцева.

    С критикой инициативы выступил коммунист Антон Арцибашев. Он заявил, что этого недостаточно, и обращение нужно дополнить еще строчкой “предусмотреть федеральные выплаты данной категории граждан”. На что Денис Голобородько сказал, что этот вопрос обсуждался неоднократно на нескольких заседаниях, в том числе рабочей группы, где можно было заявить свои предложения, но депутаты этого не сделали.

    В итоге обращение поддержали только 49 депутатов, еще один был против, двое воздержались и девять народных избранников не стали голосовать за постановление без поправки.

    Ветровал хотят приравнять к валежнику

    Алтайские депутаты решили обратиться в федеральное Минприроды с инициативой включить деревья, которые были повреждены ветром, в число недревесных лесных ресурсов (к таким относится валежник). Это позволит населению бесплатно заготавливать такие деревья для собственных нужд.

    Сейчас к валежнику относят погибшие деревья, которые повреждены вредителями, а также снеговалом, буреломом или другими природными явлениями. И что немаловажно – ствол такого дерева должен быть полностью отделен от корня и лежать на земле. При этом при ветровале дерево вырвано с корнем.

    В приказе министерства четко указано: если в результате бури, урагана дерево сломано хоть у кроны, хоть посередине, то это бурелом и его можно гражданам собирать. А вот если его с корнем свалило, то нет“, – отметил Сергей Серов.

    По его словам, после мощного урагана 19 ноября в лесах края остается более 740 тысяч кубометров ветровальной и буреломной древесины. Она затрудняет движение транспорта и создает благоприятные условия для пожаров и насекомых-вредителей. Но по действующим правилам с учетом соблюдения всех необходимых процедур предприятия-арендаторы смогут их убрать только не раньше сентября-октября 2024 года.

    По мнению депутата, убирать ветровальные деревья своевременно помогло бы внесение дополнений в приказ Минприроды. Именно для этого в ближайшее время в ведомство направят соответствующее обращение.

    Сессия АКЗС 29 февраля Фото: Виталий Барабаш Конкурс для муниципалитетов

    Депутаты предложили провести конкурс на лучшую организацию работы представительного органа в городах и районах региона. Конкурс приурочили к 85-летию представительной власти в Алтайском крае, который отмечают в этом году.

    Денис Голобородько считает, что для муниципалитетов это отличный повод обменяться опытом, показать лучшие практики в области местного самоуправления, а для краевого парламента – усовершенствовать взаимодействие с районами.

    Деятельность будет оцениваться комиссией по нескольким направлениям. В первую очередь это работа с населением, социальная активность и информационная работа. Для нас важно, чтобы представительные органы дополнительно активизировались, например, в теме инициативного бюджетирования, в теме работы на сходах граждан, а также развивали соцсети для прямой коммуникации с избирателями“, – отметил зампредседателя АКЗС.

    Конкурс планируют открыть в конце марта, а итоги подведут в ноябре.

    Взято отсюда.

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