Оказывается, подогрев сидений вреден для мужчин!

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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Злоупотребление тёплыми сиденьями может негативно отразиться на репродуктивной функции у мужчин и женщин.

В случае неправильного использования подогрева сидений пассажиры могут заработать проблемы со здоровьем. Так, мужчинам эта опция грозит простатитом, женщинам – циститом, предупреждает уролог Владимир Линьков.

Эксперт советует после запуска двигателя включить подогрев сидений на максимум на 3-5 минут, а затем снизить его до минимума. Спустя 7-10 минут после начала движения опцию можно отключить. Таким образом, она будет суммарно работать лишь около 15 минут в морозы. Такое воздействие не опасно для здоровья, резюмирует врач. Как пишет “Газета.Ru”.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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Горняк22