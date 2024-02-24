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Ведущая праздников в Горняке

Оказывается, продолжительность жизни зависит от размера вашей ноги. Это доказано учеными

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24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Шведские ученые выявили связь между размером ноги и продолжительностью жизни. Сообщается, что исследователи сопоставили данные людей со всей страны. Фиксировались размер ноги и возраст человека на момент смерти. Пишут Новости Ростова.

Выяснилось, что среди всех этих жителей Швеции дольше всего прожили женщины с 40-м размером ноги. Их средняя продолжительность жизни составила от 78 до 84 лет. Женщины с 38-м размером доживали до 77-82 лет. Надо полагать, что имеются в виду европейские размеры, в России им соответствуют номера 39 и 37 соответственно. Хуже всего в этом смысле дела обстоят у дам с размерами 36 и 46,5. Они живут в среднем от 64 до 69 лет. 

Среди мужчин-долгожителей бесспорными лидерами оказались те, кто носил обувь 46-го размера: у них оказалось больше всего шансов прожить от 76 до 82 лет. А вот тем, кто носит обувь 38-го размера, едва ли удастся дотянуть до 66 лет.

Фото: Freepik.com

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Автор: glavred

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