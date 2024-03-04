Оказывая посильную помощь

Специалисты перинатального центра «ДАР» оказывают посильную помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. Светлана Черданцева, врач функциональной диагностики, смогла организовать процесс по изготовлению стерильных хирургических салфеток и другого перевязочного материала для бойцов. Светлану Юрьевну поддержали коллеги – врач функциональной диагностики Марина Свищева, старшая медсестра централизованного стерилизационного отделения Елена Валькова и медбрат Николай Смирнов. В свободное от работы время они закупают марлю, кроят салфетки, складывают их, отдают на стерилизацию в другие медучреждения г. Барнаула, упаковывают. К работе волонтеры подключают родственников и знакомых, ведь чем больше рук, тем продуктивнее результат. Помощь в изготовлении перевязочного материала оказывают прихожане Знаменского монастыря.

«Первая партия – 9 коробок салфеток из 1000 метров марли – на днях отправилась через волонтеров в Новосибирск, откуда далее поедет к нашим ребятам в зону военных действий. Перевязочного материала никогда не бывает много, поэтому мы продолжим делать то, что в наших силах», – рассказывает Светлана Юрьевна.

Еще один волонтер нашего центра – Семен Белых, младший медбрат акушерского обсервационного отделения. Студент медколледжа, будущий фельдшер, он успевает работать, учиться на «отлично», а также дарить радость людям, приходящим на его выступления: Семен молодой музыкант, вокалист. С командой волонтеров творческого объединения «Весточка. Пульс победы» группы #Vесточка из дома – с Zаботой о солдате он выступает на благотворительных концертах Барнаула и в отдаленных районах края, исполняет патриотические песни.

Необычное рукоделие открыли для себя Елена Лебедева, старшая медицинская сестра отделения лучевой и функциональной диагностики, и Евгения Береснева, медицинский лабораторный техник патологоанатомической лаборатории. В свободное время они помогают плести маскировочные сети для наших вооруженных сил.

«Случайно узнали, что есть благотворительный фонд помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «За добро», где любой желающий может внести свой вклад в помощь нашим ребятам в зоне СВО. Плести маскировочные сети – не так просто, как кажется на первый взгляд. Плюс очень много времени уходит на то, чтобы резать ленты из ткани. Но мы понимаем, что сейчас важна любая помощь, и это самое малое, что мы можем сделать», – поделилась Елена Владимировна.

Делать добрые дела – очень заразительно, поэтому, вероятно, в скором времени людей, совершающих хорошие поступки просто так, будет еще больше!

Взято отсюда.

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