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Пластиковые окна в Горняке

Окна, двери в хлам. ВСУ бомбят администрацию Белгорода. Есть пострадавшие

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12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В результате нападения беспилотника противника на здание администрации города Белгород, несколько людей получили ранения. Первоначально свидетели сообщили, что атаку провел украинский беспилотник, а затем власти официально подтвердили факт удара по мэрии. Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, сообщил, что в результате столкновения пострадали два человека – женщина, получившая осколочные ранения, и другая, получившая контузию. Пишет “Царьград”.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Последствия нападения включали в себя взрыв, выбитые окна и двери здания администрации, а также повреждение фасада. На месте происшествия работали все оперативные службы города. Важно отметить, что в ту же ночь вражеские беспилотники атаковали несколько регионов России, в том числе и Белгородскую область. По информации WarGonzo, группы вражеских диверсантов и разведчиков предприняли попытку прорваться в Белгородскую и Курскую области при поддержке минометов и артиллерийского огня.

ФОТО: T.ME/BAZABAZON

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Автор: glavred

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