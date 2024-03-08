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Около 10 лыжниц уехали в больницу после завала во время гонки в Сочи

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Около 10 лыжниц уехали в больницу после завала во время гонки в Сочи

Фото: unsplash.com

Соревнования проходили в сильную снежную бурю, и после одного из спусков лыжницы стали падать друг на друга. Точное число пострадавших пока неизвестно

На Спартакиаде в Сочи лыжницы попали в снежную бурю и не смогли удержаться на трассе, сообщает “Российская газета” .

Судьи решили не отменять гонку на 10 км из-за снегопада и спортсменки соревновались в тяжелых погодных условиях и при плохой видимости. В какой-то момент на одном из спусков случился массовый завал участниц.

Лыжницы одна за другой теряли равновесие и падали, сбивая друг друга. В результате 14 девушек не смогли финишировать.

По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, в больницу попали девять участниц, трех из них госпитализировали с переломами. В настоящее время точное число пострадавших и характер травм еще уточняются.

После соревнований одна из лыжниц рассказала, что причиной завала помимо погоды могла плохая подготовка трассы – за полчаса до старта на дорогу выпустили спецмашину для подготовки трассы. Из-за этого снег оказался слишком мягким, а сверху появилась корка льда, пишет Telegram -канал SHOT.

Ранее в Барнауле прошел традиционный лыжный марафон.

Взято отсюда.

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