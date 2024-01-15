Около 180 тонн пескосмеси рассыпали на дороги и тротуары Бийска за сутки

Об этом сообщила администрация города

Примерно 180 тонн пескосмеси рассыпано в целом по Бийску за прошедшие сутки, сообщает администрация со ссылкой на телеграм-канал главы города.

Там отметили, что ночной дождь сделал скользкими практически все тротуары. В связи с этим ночью дорожники расчищали дороги и тротуары, затем велась посыпка антискользящими веществами. Днем эта работа продолжается. Там, где не могут пройти машины, коммунальщики посыпают дороги вручную.

Мэрия призвала управляющие компании и ТСЖ провести такую же работу во дворах, если это еще не сделано.

Несмотря на то, что работы по посыпке дорог и тротуаров ведутся, бийчане отмечают, что эффект от этого крайне недолговечен из-за переменчивой погоды: песок либо сдувает ветер, либо смывает дождь. После вчерашнего продолжительного дождя город и вовсе превратился в каток: водой смыло все ранее нанесенные пескосмеси, залило тротуары и частные дворы, а затем все это схватилось ледовой коркой.

В администрации в свою очередь заверили, что работы по посыпке тротуаров и дорог песком продолжатся.

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Взято отсюда