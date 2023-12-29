Около 22 тысяч человек покинуло Алтайский край за десять месяцев

Миграционная убыль населения края за это время составила 952 человека

Около 22 тысяч человек уехало из Алтайского края с января по октябрь 2023 года, сообщает “Толк” со ссылкой на статистику Алтайкрайстата.

Так, за десять месяцев в регион прибыло около 21 тысячи человек, а покинули его 21,8 тысячи человек. Миграционная убыль населения составила 952 человека. За аналогичный период 2022 года этот показатель составлял 6755 человек.

– Число выбывших из края уменьшилось на 7494 человека (или на 25,5%) за счет снижения числа выбывших в другие регионы России на 1234 человека (или на 6,4%) и эмигрантов в государства-участники СНГ и страны дальнего зарубежья – на 6260 человек (или в 2,7 раза), – сообщили в ведомстве.

Естественная убыль населения в Алтайском крае за десять месяцев составила чуть более 11 тысяч человек.

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