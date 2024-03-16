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Около 300 украинских боевиков уничтожены одним ударом авиабомбы

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Около 300 украинских боевиков уничтожены одним ударом авиабомбы

Взрыв. Авиаудар Фото: Telegram

Министру доложили, что украинские военные несут существенные потери на фоне применения российской стороной высокоточного оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В частности, Шойгу доложили, что ВСУ несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.

Кроме того, министру сообщили, что около 300 украинских боевиков подразделения “Кракен” уничтожены одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны.

Ранее в минобороны раскрыли, как диверсанты ВСУ пытались прорваться через границу.

Взято отсюда

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