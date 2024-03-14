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Около 320 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки

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Около 320 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки

Атакам подвергли 16 районов области с помощью 27 дронов

Порядка 320 прилетов снарядов Вооруженных сил Украины зафиксировано в Белгородской области за прошедшие сутки. Для своих атак украинские формирования использовали 27 дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Атакам ВСУ, по данным губернатора, подверглись 16 из 21 района области. Прилеты снарядов и БПЛА не зафиксированы только в Вейделевском, Волоконовском, Корочанском, Прохоровском, Ровеньском районах области.

Согласно информации в телеграм-канале Гладкова, повреждения получили более 120 домов. Кроме того, повреждены 62 автомобиля, экскаватор и автобус.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что пострадало 11 человек в результате обстрелов ВСУ. По данным Минздрава региона, четверо пострадавших госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

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Взято отсюда

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