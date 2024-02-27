реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Около 400 единиц техники задействовано в уборке дорог от снега в Алтайском крае

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Около 400 единиц техники задействовано в уборке дорог от снега в Алтайском крае

Дорожные службы за прошедшие сутки использовали 659 тонн противогололедных материалов

Около 400 единиц техники задействовано в уборке дорог от снега в Алтайском крае, а дорожные службы за прошедшие сутки использовали 659 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщило правительство Алтайского края.

Дистанционный мониторинг дорожной обстановки осуществляется с помощью 35 видеокамер, 12 метеостанций и 15 комплексов весогабаритного контроля. Это позволяет оперативно принимать все необходимые меры и  направлять технику на более сложные участки дорог.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам: 

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169; 
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14- 59;  
  • дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;  
  • дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

яндекс погода , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

Полиция. Наручники Фото: pixabay.com Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,…

Узнать больше
Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Телефон Фото: unsplash.com Мужчина лично записал голосовое сообщение с дискредитирующим…

Узнать больше
Пассажиров самолета до Новосибирска высадили в Барнауле и отправили автобусом

Пассажиров самолета до Новосибирска высадили в Барнауле и отправили автобусом

Путешествие. Самолет Фото: unsplash.com В Новосибирск из Барнаула пассажиры должны…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp