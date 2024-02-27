Дорожные службы за прошедшие сутки использовали 659 тонн противогололедных материалов

Около 400 единиц техники задействовано в уборке дорог от снега в Алтайском крае, а дорожные службы за прошедшие сутки использовали 659 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщило правительство Алтайского края.

Дистанционный мониторинг дорожной обстановки осуществляется с помощью 35 видеокамер, 12 метеостанций и 15 комплексов весогабаритного контроля. Это позволяет оперативно принимать все необходимые меры и направлять технику на более сложные участки дорог.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14- 59;

дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;

дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

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Взято отсюда