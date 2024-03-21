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Около 50 работников культуры Алтайского края накануне профессионального праздника отмечены наградами

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Около 50 работников культуры Алтайского края накануне профессионального праздника отмечены наградами

Около 50 работников культуры Алтайского края накануне профессионального праздника отмечены наградами

Сегодня, 21 марта, на площадке Алтайского театра кукол «Сказка» состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры региона.

В рамках заседания были вручены награды А лтайского края и Министерства культуры России, а также победителям двух конкурсов – Губернаторского конкурса на звание «Лучший работник культуры года» и «Лучший работник сельского учреждения культуры».

С наступающим профессиональным праздником работников культуры поздравил заместитель Губернатора края Юрий Абдуллаев.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры в регионе почетного звания «Заслуженный работник культуры Алтайского края» удостоена доцент кафедры художественной культуры и декоративно-прикладного творчества Алтайского государственного института культуры Ольга Первушина.

Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждены директор Змеиногорской детской школы искусств Татьяна Винтер , руководитель народной киностудии «Нива» Барановского Дома культуры (Змеиногорский район) Сергей Рыбалкин.

Б лагодарность Министра культуры Российской Федерации объявлена директору Алтайского краеведческого музея Наталье Вакаловой , артисту Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина Анатолию Кошкареву, артисту балета ансамбля русского танца «Огоньки» краевой филармонии Татьяне Кучеренковой.

Победителями Губернаторского конкурса профессионального мастерства признаны 20 работник ов краевых и муниципальных учреждений культуры Алтайского края. Лучших специалистов выбирали в 5 номинациях: среди работников театрального и концертного учреждений, клубов, библиотек, музеев и педагогов. На поощрение победителей из бюджета Алтайского края выделен 1 млн. рублей .

Конкурс на предоставление господдержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам проводится в рамках национального проекта «Культура». В 2024 году на их поощрение из федерального бюджета направлено 3,8 млн. рублей . По итогам конкурса победителями признаны 2 7 лучших сельских учреждений культуры и 22 работника сельских учреждений .

Взято отсюда.

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