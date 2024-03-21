Около 50 работников культуры Алтайского края накануне профессионального праздника отмечены наградами
Сегодня, 21 марта, на площадке Алтайского театра кукол «Сказка» состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры региона.
В рамках заседания были вручены награды А лтайского края и Министерства культуры России, а также победителям двух конкурсов – Губернаторского конкурса на звание «Лучший работник культуры года» и «Лучший работник сельского учреждения культуры».
С наступающим профессиональным праздником работников культуры поздравил заместитель Губернатора края Юрий Абдуллаев.
За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры в регионе почетного звания «Заслуженный работник культуры Алтайского края» удостоена доцент кафедры художественной культуры и декоративно-прикладного творчества Алтайского государственного института культуры Ольга Первушина.
Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждены директор Змеиногорской детской школы искусств Татьяна Винтер , руководитель народной киностудии «Нива» Барановского Дома культуры (Змеиногорский район) Сергей Рыбалкин.
Б лагодарность Министра культуры Российской Федерации объявлена директору Алтайского краеведческого музея Наталье Вакаловой , артисту Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина Анатолию Кошкареву, артисту балета ансамбля русского танца «Огоньки» краевой филармонии Татьяне Кучеренковой.
Победителями Губернаторского конкурса профессионального мастерства признаны 20 работник ов краевых и муниципальных учреждений культуры Алтайского края. Лучших специалистов выбирали в 5 номинациях: среди работников театрального и концертного учреждений, клубов, библиотек, музеев и педагогов. На поощрение победителей из бюджета Алтайского края выделен 1 млн. рублей .
Конкурс на предоставление господдержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам проводится в рамках национального проекта «Культура». В 2024 году на их поощрение из федерального бюджета направлено 3,8 млн. рублей . По итогам конкурса победителями признаны 2 7 лучших сельских учреждений культуры и 22 работника сельских учреждений .
Взято отсюда.
новости горного алтая и республики алтай свежие , лента новостей горного алтая и республики ,