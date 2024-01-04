Около 500 спецмашин и уборочной техники работает сегодня на дорогах региона

За сутки ими израсходовано около 800 тонн смеси песка и соли.

На снегоочистке федеральных трасс задействовали 169 дорожных машин. Работают 14 специальных стоянок для большегрузного транспорта. Днём закрывали участок трассы А-322 на Рубцовск – от Бельмесево до Топчихи из-за сложных погодных условий и отсутствия видимости. На этот час все дороги федерального значения открыты. Последствия метели сегодня устраняли и дорожники Барнаула. Бригады работают на снегоочистке в круглосуточном режиме. Минувшей ночью на улицы Барнаула вышло 136 машин, сегодня днём работало 99 единиц спецтранспорта. Об этом сообщают в городской администрации. За первые дни нового года с улиц Барнаула вывезено более 10 тысяч кубометров снега. В вечерние часы метель сменилась похолоданием. Морозная погода простоит и завтра. Предстоящей ночью в Барнауле будет до -27С, по краю возможны морозы и до -30С.

Ольга Будзович

Взято отсюда.

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